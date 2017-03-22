Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Третий магазин популярной французской сети "Леруа Мерлен" в ближайшие годы не собираются строить в Барнауле. Об этом Amic.ru рассказал региональный директор компании в Сибири Евгений Лысенко.

В среду, 22 марта, на Правобережном тракте Барнаула заработал уже второй магазин строительных и отделочных материалов. В нем будут работать 170 человек, а общая сумма инвестиций в проект составила около 1,3 миллиарда рублей. Первый магазин Leroy Merlin работает в краевом центре с весны 2015 года на Павловском тракте. До конца года компания планирует открыть еще 16 гипермаркетов по стране. В частности, в Омске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке.

Что касается Барнаула, то Евгений Лысенко отметил, что в ближайшие годы не стоит ждать еще одного магазина.

"У первого магазина и нового в Барнауле еще большой потенциал, поэтому речи об открытии третьего пока не идет", — отметил он.

Евгений Лысенко добавил, что в ближайшее время будет рядом с магазином будет уложен второй слой асфальта и появятся указательные знаки. Как только сойдет снег — начнется облагораживание территории. Отметим, что сейчас будет работать специальный автобус, которые каждые полчаса будет отвозить и привозить покупателей с площади Победы в Барнауле до нового гипермаркета.

Магазин будет работать для покупателей в том же режиме, что и первый барнаульский гипермаркет сети на Павловском тракте, — с 08.00 до 22.00.