Россияне смогут жаловаться на опасное вождение в ГИБДД через приложение

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Граждане РФ смогут жаловаться в ГИБДД на лихачей с помощью специального приложения для видеорегистраторов, причем направленный по сети видеофайл будет являться основанием для административного штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого запредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.

Парламентарий уточнил, что законопроект, создающий правовые основания для использования такого приложения, собираются принять в весеннюю сессию.

По словам Лысакова, после введения штрафов за опасное вождение автомобилисты смогут присылать в ГИБДД видео для возбуждения административного производства по новой статье КоАП. При этом уже сейчас ГИБДД "задыхается" от количества присылаемых автомобилистами роликов.

Парламентарий считает, что "панацея" заключается в "обещанном МВД и Минкомсвязью приложении, где будет цифровая подпись гражданина". Если регистратор снимет факт опасного вождения другого водителя, этот файл сразу же можно будет отправить по сети, и он станет основанием для автоматического наложения штрафа. Таким образом, автомобилистам не придется писать заявление. "Вы файл отправили — и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер", — рассказал политик, отметив, что он не знает, на какой стадии находится разработка приложения.

Важной задачей, по словам Лысакова, является обеспечение возможности установки программы в видеорегистраторы, в том числе те, которые имеют доступ в интернет, так как эта программа защищена от взлома и разных вмешательств. "Вы же не будете ехать в машине с включенным смартфоном в руках или стоять на перекрестке и ждать, пока кто-нибудь пролетит на красный, поэтому крайне важны видеорегистраторы, тогда это сыграет массовую профилактическую роль", — приводит его слова агентство.

В заключение он отметил, что соответствующий законопроект уже лежит в комитете, выразив надежду, что его примут в течение весны. Затем он создаст правовые основания в использовании программы.