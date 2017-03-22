Фото: gawain.ru

Тенденция положительной международной миграции сохраняется в Алтайском крае в 2017 году.

Так, по информации Алтайкрайстата, в январе этого года в регион из-за границы РФ прибыло на 96 человек больше, чем уехало.

Из других субъектов Федерации на Алтай приехали 1248 человек. Это на 5,6 % больше, чем в январе прошлого года.

Также снижается количество людей, выбывших из региона в другие субъекты. Сокращение к январю 2016 года составило 1,4%.

Всего же в январе этого года в Алтайский край въехало 1907 человек, что на 2,7% больше, чем в начале 2016 года.



