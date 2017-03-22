Среда, 22 Март, 17:30

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,23
€ 61,73
Brent
$ 51,5
7°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Положительная международная миграция сохраняется в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В начале года в регион из-за рубежа прибыло больше людей, чем уехало за границу

Фото: gawain.ru

Тенденция положительной международной миграции сохраняется в Алтайском крае в 2017 году.

Так, по информации Алтайкрайстата, в январе этого года в регион из-за границы РФ прибыло на 96 человек больше, чем уехало.

Из других субъектов Федерации на Алтай приехали 1248 человек. Это на 5,6 % больше, чем в январе прошлого года.

Также снижается количество людей, выбывших из региона в другие субъекты. Сокращение к январю 2016 года составило 1,4%.

Всего же в январе этого года в Алтайский край въехало 1907 человек, что на 2,7% больше, чем в начале 2016 года.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

22.03.2017 16:20
acdc

Да воняет не возможно уже. Хватит уже, закрывайте границу! Они ж вонючие.

0  0
22.03.2017 16:26
- гость -

Хватить считать таджиков, киргизов, увозящих из Сибири деньги!

0  0
22.03.2017 17:23
- гость -

Опять в бочке дерьма ложку меда ищут?

0  0
22.03.2017 17:25
- гость -

Циркуляция молодой крови из Средней Азии. Опять личная заслуга карлина.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
17:24
Жительница Барнаула госпитализирована после падения на нее наледи с крыши 0
17:13
Как открывали второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фоторепортаж
Торжественное открытие второго гипермаркета сети "Леруа Мерлен" состоялось 22 марта в Барнауле.
17:04
Фрагмент уникальной древней скульптуры нашли при строительстве моста в Крым 0
16:50
Бензовоз загорелся в Камне-на-Оби, один человек госпитализирован с ожогами 0
16:41
Стоп-кадр. Взрыв на Чумыше стоимостью 300 тысяч рублей 1
16:33
СМИ: вице-президента РАН Козлова назначили и.о. главы академии 0
16:23
ЖКХ под контролем: прокуратура провела в Барнауле форум по проблемной сфере 1
16:13
Два ребенка погибли в результате давки у школьного туалета в Китае 0
16:08
Положительная международная миграция сохраняется в Алтайском крае 4
15:49
Третий магазин "Леруа Мерлен" не будут строить в Барнауле 9
15:34
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение в ГИБДД через приложение 1
15:30
Группа "Альтависта" приедет в Барнаул в рамках нового гастрольного тура 8
15:23
Предприятия реального сектора в Алтайском крае наращивают прибыль 4
15:16
Росводоканал пообещал решить проблему с неприятным запахом в Барнауле 0
15:04
Барнаульский радиозавод восстанавливается после масштабного пожара. Фото 11
14:51
Министр иностранных дел Турции заявил о восстановлении отношений с РФ 2
14:38
Стоимость второго "Леруа Мерлен" в Барнауле составила 1,3 миллиарда рублей 3
14:26
Жительница Алтая учинила разбой, используя в качестве оружия собаку 6
14:14
Эксперты прогнозируют сокращение рабочей недели до четырех дней 7
14:06
"Дымок пошел": как подрывают лед на алтайских реках. Видео 7
13:50
Легче высадить: теряющей сознание беременной не уступили место в автобусе 85
13:33
Как поменяется вода во время паводка и можно ли будет барнаульцам ее пить? 2
13:26
Министры обороны США и Финляндии обсудили "российскую агрессию" 6
13:17
Более 500 нарушений выявили в среде гастарбайтеров в Алтайском крае 1
13:04
Британия и США запретили провоз электроники в самолетах - СМИ 0
12:50
Власти Барнаула не исключают появления в городе платных зон 33
12:33
Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 4,1% 9
12:24
Шестилетний ребенок погиб в Барнауле, прыгнув с крыши в сугроб 15
12:16
Иконы, кресты и медали: как на Алтае борются с "культурной" контрабандой 1
12:05
Рыбный день: видео рецепт приготовления филе дорада с апельсинами и цукини 11
12:00
Открытие нового "Леруа Мерлен" в Барнауле. Видео 9
11:53
Жительницы Алтайского края устроили драку на шоу "Пусть говорят". Видео 14
11:34
Чиновники в регионах России стали получать на 11,5% больше 20
11:29
Покупаем лекарства по-новому: что изменилось и как это скажется на людях? 3
11:14
Руководителя ФГУП при ФСО задержали по "делу о резиденции Путина" - СМИ 24
11:07
Подробности создания первой платной парковки раскрыли власти Барнаула 27
11:00
Алтайский учитель получил награду за интернет-проект 1
10:52
Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет настоящая весна 1
10:34
Молодые люди с синдромом Дауна на день стали ведущими на телеканале "Дождь" 9
10:30
День открытых дверей пройдет в АлтГТУ имени Ползунова 17
10:21
Придется поработать: надежд на спокойный паводок почти нет 1
10:13
Топ-5 любимых автомобилей таксистов России 0
10:07
Наследники братьев Стругацких выложили их произведения в открытый доступ 4
09:49
На открытии "Леруа Мерлен" в Барнауле танцевали и обливались шампанским 54
09:34
Кабинет административного здания в Барнауле тушили 15 человек 1
09:28
Телохранитель Гитлера рассказал о самоубийстве фюрера 7
09:19
Открытие второго гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фото 11
09:09
Голодец попросила Путина повысить МРОТ 38
08:59
Глава МВД Франции подал в отставку после политического скандала 8
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 22 марта 1
08:19
Кладбище советских солдат осквернили в Варшаве 18
08:00
Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер`2017" пройдет в "Арене" 0
07:34
Руины под мартовским небом: сгоревший радиозавод в Барнауле. Фото 4
07:03
Элитный дом в немецком стиле продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей. Фото 22
06:32
Как рождается Сказка или Почему артисты театра кукол ценятся на вес золота? 0
06:01
Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти 112
05:08
Гололед и плюс за окном ждут барнаульцев 22 марта 0
02:02
Актриса Моника Беллуччи станет ведущей 70-го Каннского кинофестиваля 0
01:01
Ученые составили список продуктов, защищающих легкие курильщика 0
00:09
"АвтоВАЗ" отзывает 106 тысяч Lada Kalina и Granta 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.