Фото: gawain.ru
Тенденция положительной международной миграции сохраняется в Алтайском крае в 2017 году.
Так, по информации Алтайкрайстата, в январе этого года в регион из-за границы РФ прибыло на 96 человек больше, чем уехало.
Из других субъектов Федерации на Алтай приехали 1248 человек. Это на 5,6 % больше, чем в январе прошлого года.
Также снижается количество людей, выбывших из региона в другие субъекты. Сокращение к январю 2016 года составило 1,4%.
Всего же в январе этого года в Алтайский край въехало 1907 человек, что на 2,7% больше, чем в начале 2016 года.
Комментарии
Да воняет не возможно уже. Хватит уже, закрывайте границу! Они ж вонючие.
Хватить считать таджиков, киргизов, увозящих из Сибири деньги!
Опять в бочке дерьма ложку меда ищут?
Циркуляция молодой крови из Средней Азии. Опять личная заслуга карлина.