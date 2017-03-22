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Большой взрыв на реке Чумыш

Все мальчишки мечтают хоть раз в жизни устроить большой взрыв. Ну или хотя бы издалека посмотреть. Некоторым счастливчикам это удастся: в Алтайском крае начали взрывать лед на реках, чтобы избежать заторов и наводнения.