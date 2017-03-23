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Фестиваль «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017» проходит в Барнауле

, ИА "Амител"
Компания МТС обеспечивает фестиваль интернетом, чтобы участники и гости могли в режиме онлайн принимать в нем участие

Большой студенческий фестиваль "Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017" стартовал в Барнауле. Он будет проходить с 21 по 24 марта. Компания МТС обеспечивает интернетом фестиваль "Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017". До 400 журналистов и участников форума одновременно могут воспользоваться бесплатным доступом в глобальную сети. 

Зона с бесплатным WiFi-доступом в интернет организована в барнаульском Доме культуры, который является основной площадкой "Фесты-2017". Высокоскоростной интернет позволит участникам фестиваля подготовиться к номинациям "Фоторепортаж" и "Онлайн-репортаж" и загрузить их онлайн непосредственно во время проведения фестиваля. Онлайн-голосование за лучшие работы будет проводиться в группе 24 марта во время Гала-концерта фестиваля.

Для гостей и участников фестиваля компания МТС организовала зону дла зарядки гаджетов и проводит 24 марта с 12 по 15.00 акцию "МТС за безопасную связь". В ее ходе гости фестиваля смогут познакомиться с опциями МТС для безопасного интернета и мобильной связи, а также принять участие в игре "Путешествуй в интернете безопасно" и выиграть подключение к интернет-тарифу Smart.

"Фестиваль "Студенческая весна на Алтае" – значимое событие в общественной и культурной жизни не только Алтайского края, но и Сибири в целом. Мероприятия такого масштаба и уровня способствуют развитию студенческого художественного творчества и поддержке общего культурного уровня молодежи нашего края. В этом году мы выступаем официальным партнёром фестиваля и обеспечиваем его основную площадку беспроводным доступом в интернет по технологии Wi-Fi. Мы рады, что можем предоставить возможность участникам и гостям "Фесты 2017" публиковать посты загружать видео и фото, вести репортажи онлайн в социальных сетях, а журналистам – оперативно отправить свежие новости с фестиваля в редакцию", — отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Краевой фестиваль "Студенческая весна на Алтае – 2017" посвящён Году экологии в России и проводится в рамках Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Фестиваль является региональным отборочным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который проводится общероссийской общественной организацией "Российский союз молодёжи".

По итогам фестиваля будет сформирована делегация от Алтайского края для участия во Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна". Он состоится в г. Туле, а его победители выступят на гала-концерте в московском Кремле.

Фестиваль включает в себя следующие направления: "Концертная программа", "Музыкальное направление", "Хореография", "Театральное направление", "Оригинальный жанр", "Журналистика", "Фотоконкурс"

За дополнительной информацией обращайтесь: Татьяна Зубко
Пресс-служба "МТС Сибирь"
раб. (383) 214-10-24
email: tvzubko@mts.ru
Вконтакте либо задавайте вопросы на сайте компании 

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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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