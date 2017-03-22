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Второй открытый форум, посвященный вопросам защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, провела в Барнауле краевая прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в работе дискуссионной площадки приняли более 80 представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, общественности, органов власти и контроля.

По словам первого заместителя прокуратора края Александра Фомина, с каждым годом в сфере ЖКХ регистрируется все больше обращений граждан. Например, в 2014 году прокурорами было разрешено около 2700 обращений, в 2015 году их число достигло трех тысяч, а в 2016 году – почти трех с половиной тысяч.

"От общего числа обращений, разрешенных органами прокуратуры, заявления в сфере ЖКХ составляют в среднем 10%. Каждое пятое из них удовлетворяется. Немалая доля выявляемых нарушений и рассмотренных жалоб приходится и на орган государственного жилищного надзора — Государственную инспекцию края, а также органы Роспотребнадзора, Ростехнадзора, управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов", — добавляют в прокуратуре.

В государственной инспекции Алтайского края в 2016 году было рассмотрено 4001 обращений. Львиная их доля — 64% — касалась вопросов начисления платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Обмудсмен Алтайского края Борис Ларин акцентировал внимание на том, что до сих пор имеют место факты, когда управляющие компании "забывают" об обязательствах по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов. В итоге здания ветшают и приходят в негодность.

Первый зам прокуратора Алтайского края Александр Фомин, подчеркнул, что работники надзорного ведомства вникают в вопросы тарифной политики, переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта, содержания жилфонда и управления им.

В среднем, по его словам, в сфере ЖКХ прокуроры выявляют около пяти тысяч нарушений, треть из которых связана с подготовкой и прохождением отопительного периода, 20% нарушений касаются правил оказания коммунальных услуг.