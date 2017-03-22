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Два ученика одной из начальных школ уезда Пуян в провинции Хэнань (Китай) погибли во время давки в учебном заведении. Еще 20 детей пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на газету "Синьцзинбао".

По данным издания, давка возникла в результате паники среди детей после того, как часть стены у входа в туалет обрушилась. На данный момент подтверждена гибель двоих детей: один скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, другой — в самом медучреждении. Пострадавшие школьники сейчас находятся в больнице.

Местные власти сразу же создали рабочую группу для расследования обстоятельств произошедшего.

РИА Новости уточняет, что инцидент произошел в среду, 22 марта, около 8:00 по местному времени (3:00 мск).