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Действующий президент РАН Владимир Фортов находится на обследовании в ЦКБ, а его обязанности исполняет вице-президент академии Валерий Козлов, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Он в ЦКБ на обследовании, пока вместо него (вице-президент РАН Валерий) Козлов", — приводит агентство его слова.

Отмечается, что общее собрание РАН в понедельник, 20 марта, проголосовало за перенос выборов главы академии на осень текущего года. При этом собрание попросило продлить полномочия Фортова, истекающие 27 марта, несмотря на протест действующего президента. Во вторник Фортов рассказал агентству, что обсудил законодательное оформление решение о переносе выборов главы РАН с членами правительства, которое должно принять итоговое решение по данному поводу. Ранее пресс-секретарь действующего президента академии говорила, что данное решение ожидается в среду.

Агентство напоминает, что доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Математического института имени В. А. Стеклова РАН Валерия Козлова избрали в академики в 2000 году, а с 2001 года он занимает пост вице-президента академии.

Также отмечается, что ранее заведующий сектором математической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Владимир Захаров сообщил о том, что Фортов, по его данным, сложил во вторник, 21 марта, с себя полномочия. Собеседник агентства не смог сказать, как был оформлен уход президента академии. "Вопрос о том, какова юридическая сторона этого дела, мне не понятен. Это, по-видимому, как-то волевым образом (было решено)", — сказал Захаров.

Информацию о поданном и принятом заявлении об отставке подтвердил член президиума РАН, академик Геннадий Месяц. Также он добавил, что решение правительства по вопросу о ситуации в РАН ожидается в среду, 22 марта.

Сам же Фортов утром в среду отказался давать комментарии по поводу своего возможного ухода.