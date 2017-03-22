Среда, 22 Март, 17:30

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,23
€ 61,73
Brent
$ 51,5
7°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

СМИ: вице-президента РАН Козлова назначили и.о. главы академии

, ИА "Амител"
Президент академии Владимир Фортов находится на обследовании в ЦКБ

Фото: rscgroup.ru

Действующий президент РАН Владимир Фортов находится на обследовании в ЦКБ, а его обязанности исполняет вице-президент академии Валерий Козлов, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Он в ЦКБ на обследовании, пока вместо него (вице-президент РАН Валерий) Козлов", — приводит агентство его слова.

Отмечается, что общее собрание РАН в понедельник, 20 марта, проголосовало за перенос выборов главы академии на осень текущего года. При этом собрание попросило продлить полномочия Фортова, истекающие 27 марта, несмотря на протест действующего президента. Во вторник Фортов рассказал агентству, что обсудил законодательное оформление решение о переносе выборов главы РАН с членами правительства, которое должно принять итоговое решение по данному поводу. Ранее пресс-секретарь действующего президента академии говорила, что данное решение ожидается в среду.

Агентство напоминает, что доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Математического института имени В. А. Стеклова РАН Валерия Козлова избрали в академики в 2000 году, а с 2001 года он занимает пост вице-президента академии.

Также отмечается, что ранее заведующий сектором математической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Владимир Захаров сообщил о том, что Фортов, по его данным, сложил во вторник, 21 марта, с себя полномочия. Собеседник агентства не смог сказать, как был оформлен уход президента академии. "Вопрос о том, какова юридическая сторона этого дела, мне не понятен. Это, по-видимому, как-то волевым образом (было решено)", — сказал Захаров.

Информацию о поданном и принятом заявлении об отставке подтвердил член президиума РАН, академик Геннадий Месяц. Также он добавил, что решение правительства по вопросу о ситуации в РАН ожидается в среду, 22 марта.

Сам же Фортов утром в среду отказался давать комментарии по поводу своего возможного ухода.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
17:24
Жительница Барнаула госпитализирована после падения на нее наледи с крыши 0
17:13
Как открывали второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фоторепортаж
Торжественное открытие второго гипермаркета сети "Леруа Мерлен" состоялось 22 марта в Барнауле.
17:04
Фрагмент уникальной древней скульптуры нашли при строительстве моста в Крым 0
16:50
Бензовоз загорелся в Камне-на-Оби, один человек госпитализирован с ожогами 0
16:41
Стоп-кадр. Взрыв на Чумыше стоимостью 300 тысяч рублей 1
16:33
СМИ: вице-президента РАН Козлова назначили и.о. главы академии 0
16:23
ЖКХ под контролем: прокуратура провела в Барнауле форум по проблемной сфере 1
16:13
Два ребенка погибли в результате давки у школьного туалета в Китае 0
16:08
Положительная международная миграция сохраняется в Алтайском крае 4
15:49
Третий магазин "Леруа Мерлен" не будут строить в Барнауле 9
15:34
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение в ГИБДД через приложение 1
15:30
Группа "Альтависта" приедет в Барнаул в рамках нового гастрольного тура 8
15:23
Предприятия реального сектора в Алтайском крае наращивают прибыль 4
15:16
Росводоканал пообещал решить проблему с неприятным запахом в Барнауле 0
15:04
Барнаульский радиозавод восстанавливается после масштабного пожара. Фото 11
14:51
Министр иностранных дел Турции заявил о восстановлении отношений с РФ 2
14:38
Стоимость второго "Леруа Мерлен" в Барнауле составила 1,3 миллиарда рублей 3
14:26
Жительница Алтая учинила разбой, используя в качестве оружия собаку 6
14:14
Эксперты прогнозируют сокращение рабочей недели до четырех дней 7
14:06
"Дымок пошел": как подрывают лед на алтайских реках. Видео 7
13:50
Легче высадить: теряющей сознание беременной не уступили место в автобусе 85
13:33
Как поменяется вода во время паводка и можно ли будет барнаульцам ее пить? 2
13:26
Министры обороны США и Финляндии обсудили "российскую агрессию" 6
13:17
Более 500 нарушений выявили в среде гастарбайтеров в Алтайском крае 1
13:04
Британия и США запретили провоз электроники в самолетах - СМИ 0
12:50
Власти Барнаула не исключают появления в городе платных зон 33
12:33
Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 4,1% 9
12:24
Шестилетний ребенок погиб в Барнауле, прыгнув с крыши в сугроб 15
12:16
Иконы, кресты и медали: как на Алтае борются с "культурной" контрабандой 1
12:05
Рыбный день: видео рецепт приготовления филе дорада с апельсинами и цукини 11
12:00
Открытие нового "Леруа Мерлен" в Барнауле. Видео 9
11:53
Жительницы Алтайского края устроили драку на шоу "Пусть говорят". Видео 14
11:34
Чиновники в регионах России стали получать на 11,5% больше 20
11:29
Покупаем лекарства по-новому: что изменилось и как это скажется на людях? 3
11:14
Руководителя ФГУП при ФСО задержали по "делу о резиденции Путина" - СМИ 24
11:07
Подробности создания первой платной парковки раскрыли власти Барнаула 27
11:00
Алтайский учитель получил награду за интернет-проект 1
10:52
Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет настоящая весна 1
10:34
Молодые люди с синдромом Дауна на день стали ведущими на телеканале "Дождь" 9
10:30
День открытых дверей пройдет в АлтГТУ имени Ползунова 17
10:21
Придется поработать: надежд на спокойный паводок почти нет 1
10:13
Топ-5 любимых автомобилей таксистов России 0
10:07
Наследники братьев Стругацких выложили их произведения в открытый доступ 4
09:49
На открытии "Леруа Мерлен" в Барнауле танцевали и обливались шампанским 54
09:34
Кабинет административного здания в Барнауле тушили 15 человек 1
09:28
Телохранитель Гитлера рассказал о самоубийстве фюрера 7
09:19
Открытие второго гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фото 11
09:09
Голодец попросила Путина повысить МРОТ 38
08:59
Глава МВД Франции подал в отставку после политического скандала 8
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 22 марта 1
08:19
Кладбище советских солдат осквернили в Варшаве 18
08:00
Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер`2017" пройдет в "Арене" 0
07:34
Руины под мартовским небом: сгоревший радиозавод в Барнауле. Фото 4
07:03
Элитный дом в немецком стиле продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей. Фото 22
06:32
Как рождается Сказка или Почему артисты театра кукол ценятся на вес золота? 0
06:01
Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти 112
05:08
Гололед и плюс за окном ждут барнаульцев 22 марта 0
02:02
Актриса Моника Беллуччи станет ведущей 70-го Каннского кинофестиваля 0
01:01
Ученые составили список продуктов, защищающих легкие курильщика 0
00:09
"АвтоВАЗ" отзывает 106 тысяч Lada Kalina и Granta 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.