Четверг, 23 Март, 12:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,64
€ 62,27
Brent
$ 51,5
2°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Компания МТС проводит конкурс для юных модельеров Алтайского края

, ИА "Амител"
Принять участие в конкурсе «FashionПоколение» может любой ребёнок в возрасте от 11 до 18 лет

Компания МТС в рамках всероссийского благотворительного проекта "Поколение М" объявляет о начале приёма заявок на конкурс молодых дизайнеров.

Детям предлагается нарисовать эскиз платья для известной российской певицы Полины Гагариной и выложить свои работы в группу МТС Сибирь в социальной сети ВКонтакте − в альбом конкурса "FashionПоколение" в Алтайском крае.

Работы для регионального этапа конкурса принимаются до 10 апреля 2017 года. Победитель будет выбран 12 апреля 2017 года, информация будет опубликована в группе МТС ВКонтакте. Автор лучшего эскиза получит квадрокоптер от компании МТС и проекта "Поколение М".

"Алтайская земля богата талантами, и мы многое делаем для развития нашего края и его потенциала. "Поколение М" помогает раскрыть творческий потенциал детей, определиться с выбором пути, найти себя. Важно, что в этом благотворительном проекте могут участвовать дети из любой точки страны и через интернет лично общаться с признанными мэтрами искусства, развиваться в различных направлениях", – рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" придуман и реализуется компанией МТС и объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

Виртуальная творческая площадка проекта — интернет-портал pokolenie.mts.ru и группа в социальной сети "ВКонтакте", где дети могут проявить свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях. За выложенные работы, отданные голоса конкурсантам на портале, а также за "лайки" и "репосты" в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей. С апреля 2014 года в рамках "Поколения М" собрано более 15 миллионов рублей для операций 35 детям.

Эскизы работ, загруженные юными талантами Алтайского края на сайт, автоматически будут участвовать и в федеральном этапе конкурса, который продлится до 25 апреля 2017 года.

Имена девяти финалистов станут известны в мае 2017 года, все они получат приглашение в Москву пройти профессиональное обучение под руководством фэшн-гуру Вячеслава Зайцева, Даши Гаузер и Игоря Гуляева. А тройка победителей создаст собственные коллекции под руководством  мастеров и представит ее на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года.

Все подробности конкурса "FashionПоколение" можно найти на сайте www.pokolenie.mts.ru.

За дополнительной информацией обращайтесь: Татьяна Зубко
Пресс-служба "МТС Сибирь"
раб. (383) 214-10-24
email: tvzubko@mts.ru
Вконтакте и на официальный сайт компании

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.03.2017 11:55
гость

У нас в крае каких только развлечений нет. Ну а что же, туркластер все таки. Забеги младенцев, кидание валенок, забеги на лабутенах, конкурс молодых дизайнеро, рост промышленного производства, всего и непечислить. Читал бы читал, ток на улицу выходить почему то не хочется.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:51
Арендатор сменился в барнаульском парке "Изумрудный" 0
11:42
Стоп-кадр. Рыбалка на улице Барнаула 1
11:36
Минсельхоз РФ считает "давлением", введенные Турцией пошлины 0
11:24
Ребенок стащил пилеолус с головы Папы Римского во время поцелуя 0
11:13
Подешевеет ли отдых на Алтае? Мнения экспертов о "заоблачных ценах" 10
11:04
Историей с высадкой на дорогу беременной жительницы Барнаула занялся СК 46
11:00
Компания МТС проводит конкурс для юных модельеров Алтайского края 1
10:53
Может ли Россия заменить Самойлову на другого участника на "Евровидении"? 16
10:50
Пять ледовых переправ с зимы закрыли в Алтайском крае 1
10:34
Иномарка сбила ребенка и скрылась с места аварии в Барнауле 3
10:30
Фестиваль «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017» проходит в Барнауле 0
10:27
Сотрудник "Первого канала" станет главным редактором "Ведомостей" 0
10:16
Мэрия призывает барнаульцев самим создать карту благоустройства дворов 4
10:05
Лишенная прав Мара Багдасарян выложила фото с водительского сиденья 11
10:00
ИСК "Союз" объявил о старте продаж квартир с отделкой "под ключ" 0
09:50
Электромонтера убило в Бийске ударом тока в 10 тысяч вольт 9
09:34
Скончался актер Лембит Ульфсак, сыгравший в "Мэри Поппинс, до свидания" 2
09:18
Литовский сыр и бельгийские груши уничтожили в Алтайском крае. Фото 6
09:11
Жертвами теракта в Лондоне стали пять человек 39
09:00
Покупка квартиры в Новосибирске стала доступнее 0
08:55
Виталий Кличко заявил о скором выходе сборника его изречений 3
08:35
Юлия Самойлова выступит от России на "Евровидении" в следующем году 66
08:30
Первый в этом году тур по новостройкам пройдет в Барнауле 25 марта 0
08:15
Один пожарный смог потушить горящий дом в Бийском районе 7
08:00
Квартиры в центре Барнаула стали доступнее 0
07:44
"Живое", "Босс-молокосос" и Кейси Аффлек: главные премьеры недели 0
07:26
Соединяя берега: как строят мост на главной дороге Алтая. Фото 10
07:03
Коттедж с бронированными окнами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Фото 23
06:32
Кому можно, а кому нельзя делать массаж? 2
06:01
Промышленное производство на Алтае растет, а в целом по России падает 31
05:08
Потепление до +8 градусов прогнозируют в Алтайском крае 23 марта 0
03:05
Чеченским школьникам ввели в программу сочинение про Бузову 12
02:06
Использование GPS-навигации отключает некоторые функции мозга 0
01:04
Студию Disney обвинили в краже идеи мультфильма "Зверополис" 2
00:13
Более половины всех люксовых автомобилей России зарегистрированы в Москве 1
23:14
Показываем, как спасатели во Флориде вытащили из ливневки аллигатора 0
22:14
Рада попросила США дать Украине статус основного союзника вне НАТО 5
21:13
Путин предложит Госдуме продлить полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ 6
20:27
СБУ собирается закрыть въезд Самойловой на Украину сроком на три года 0
19:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой 0
19:23
Госдума ограничила перевод денег на Украину 0
19:08
Коротко о главном: открытие "Леруа Мерлен" и платные парковки в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 марта
18:49
Барнаул попробует стать "Столицей Часа Земли" 0
18:33
План тушения лесных пожаров утвердил губернатор Алтайского края 0
18:22
Владельцам каких домов придется вкладывать деньги в пожарную безопасность? 0
18:03
Ученые считают возможным столкновение Земли и Марса 2
17:51
Вузы Алтая представили программы в борьбе за статус опорных университетов 3
17:34
Сергей Дугин: программу благоустройства дворов Барнаула сформируют жители 0
17:24
Жительница Барнаула госпитализирована после падения на нее наледи с крыши 3
17:13
Как открывали второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фоторепортаж
Торжественное открытие второго гипермаркета сети "Леруа Мерлен" состоялось 22 марта в Барнауле.

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.