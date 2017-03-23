Компания МТС в рамках всероссийского благотворительного проекта "Поколение М" объявляет о начале приёма заявок на конкурс молодых дизайнеров.

Детям предлагается нарисовать эскиз платья для известной российской певицы Полины Гагариной и выложить свои работы в группу МТС Сибирь в социальной сети ВКонтакте − в альбом конкурса "FashionПоколение" в Алтайском крае.

Работы для регионального этапа конкурса принимаются до 10 апреля 2017 года. Победитель будет выбран 12 апреля 2017 года, информация будет опубликована в группе МТС ВКонтакте. Автор лучшего эскиза получит квадрокоптер от компании МТС и проекта "Поколение М".

"Алтайская земля богата талантами, и мы многое делаем для развития нашего края и его потенциала. "Поколение М" помогает раскрыть творческий потенциал детей, определиться с выбором пути, найти себя. Важно, что в этом благотворительном проекте могут участвовать дети из любой точки страны и через интернет лично общаться с признанными мэтрами искусства, развиваться в различных направлениях", – рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" придуман и реализуется компанией МТС и объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

Виртуальная творческая площадка проекта — интернет-портал pokolenie.mts.ru и группа в социальной сети "ВКонтакте", где дети могут проявить свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях. За выложенные работы, отданные голоса конкурсантам на портале, а также за "лайки" и "репосты" в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей. С апреля 2014 года в рамках "Поколения М" собрано более 15 миллионов рублей для операций 35 детям.

Эскизы работ, загруженные юными талантами Алтайского края на сайт, автоматически будут участвовать и в федеральном этапе конкурса, который продлится до 25 апреля 2017 года.

Имена девяти финалистов станут известны в мае 2017 года, все они получат приглашение в Москву пройти профессиональное обучение под руководством фэшн-гуру Вячеслава Зайцева, Даши Гаузер и Игоря Гуляева. А тройка победителей создаст собственные коллекции под руководством мастеров и представит ее на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года.

Все подробности конкурса "FashionПоколение" можно найти на сайте www.pokolenie.mts.ru.

За дополнительной информацией обращайтесь: Татьяна Зубко

Пресс-служба "МТС Сибирь"

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