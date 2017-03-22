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Фрагмент уникальной терракотовой скульптуры нашли в районе стройки Крымского моста во время подводных раскопок у мыса Ак-Бурун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника подводного отряда Института археологии РАН Сергея Ольховского.

Он отметил, что данная находка является уникальной для Северного Причерноморья. Аналогов ее пока не находили. Теперь специалисты по древнегреческому искусству проведут лабораторные исследования состава глины, чтобы уточнить функциональное назначение скульптуры, ее происхождение и датировку, добавил Ольховский. "На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры", — приводит его слова агентство.

Уточняется, что массовое производство терракотовых изделий началось в VI веке до нашей эры. Обычно изготавливались статуэтки не выше 40 сантиметров с толщиной стенок не более сантиметра. Однако найденный при раскопках фрагмент — часть более массивного изделия.

Агентство сообщает, что в районе находки работают две водолазных станции. Раскопки осуществляются вручную, чтобы снизить риск повреждений объектов. Археологи намерены закончить работы у мыса Ак-Бурун к лету, а после этого все экспонаты, которые будут найдены, направят в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.