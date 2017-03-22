Глава администрации Барнаула Сергей Дугин призвал жителей города принять участие в проекте "Единой России" по благоустройству дворов и мест общего пользования, по которому город получит более 236 млн рублей.

"По проекту партии "Единая Россия" "Городская среда" Барнаул получит субсидии из федерального и регионального бюджета в размере более 236 млн рублей. По условиям проекта большая часть средств (две трети) пойдёт на ремонт и благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования. Это серьезные деньги, которые помогут заметно обновить облик города к юбилею Алтайского края и значительно повысить комфортность жизни барнаульцев", — сказал Сергей Дугин, который также является членом Президиума Регионального политсовета "Единой России".

Он отметил, что участие в проекте поможет создать современную и комфортную для проживания городскую среду в краевой столице. И призвал барнаульцев принять активное участие в формировании программы.

Как раз на этой неделе проходят первые общие собрания жителей многоквартирных домов, желающих принять участие в проекте. С 1 апреля в течение месяца пройдёт общественное обсуждение адресной программы проекта.

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Главная особенность проекта, по словам Сергея Дугина, — формировать адресную программу будут сами жители города.

Проект начинается в 2017 году и рассчитан на пять лет. Объекты, не попавшие в программу в этом году, смогут получить финансирование в последующие четыре года.