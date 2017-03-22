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Борьбу за статус опорного вуза продолжают все три алтайских университета, которые ранее высказались об этом намерении.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, прием заявок на конкурс стартовал 20 февраля. Документы от учреждений образования принимались до 20 марта. Результаты же будут объявлены 15 апреля.

Напомним, за статус опорного вуза в регионе борются Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет имени Ползунова и Алтайский государственный педагогический университет.

Ранее свою поддержку руководителям данным учреждениям высшего образования выразил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Каждый из вузов представил на конкурс программы своего развития. В частности, АлтГУ планирует модернизировать образовательную и инновационную деятельность по ряду направлений, среди которых:

агробиотехнология;

геоэкологический мониторинг и высокоэффективные технологии землепользования;

изучение и сохранение биологического разнообразия Сибири;

биологическая медицина и химико-фармацевтические технологии;

анализ и прогнозирование этнокультурных, социально-экономических, гуманитарных и геополитических процессов на юге Сибири и в Центрально-Азиатском регионе;

IT-индустрия.

Алтайский политех в качестве приоритета развития называет кадровое и научно-инновационное обеспечение высокотехнологичных отраслей региональной экономики в следующих сферах:

полимерные композиционные материалы;

химические технологии;

наноматериалы и нанотехнологии;

продовольственная безопасность;

биотехнологии, технологий пищевой и перерабатывающей промышленности;

энергоэффективность и энергосбережение;

информационная безопасность;

технологии машиностроения.

Алтайский педуниверситет в качестве главных направлений развития обозначил следующие сферы: