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Борьбу за статус опорного вуза продолжают все три алтайских университета, которые ранее высказались об этом намерении.
Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, прием заявок на конкурс стартовал 20 февраля. Документы от учреждений образования принимались до 20 марта. Результаты же будут объявлены 15 апреля.
Напомним, за статус опорного вуза в регионе борются Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет имени Ползунова и Алтайский государственный педагогический университет.
Ранее свою поддержку руководителям данным учреждениям высшего образования выразил губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Каждый из вузов представил на конкурс программы своего развития. В частности, АлтГУ планирует модернизировать образовательную и инновационную деятельность по ряду направлений, среди которых:
- агробиотехнология;
- геоэкологический мониторинг и высокоэффективные технологии землепользования;
- изучение и сохранение биологического разнообразия Сибири;
- биологическая медицина и химико-фармацевтические технологии;
- анализ и прогнозирование этнокультурных, социально-экономических, гуманитарных и геополитических процессов на юге Сибири и в Центрально-Азиатском регионе;
- IT-индустрия.
Алтайский политех в качестве приоритета развития называет кадровое и научно-инновационное обеспечение высокотехнологичных отраслей региональной экономики в следующих сферах:
- полимерные композиционные материалы;
- химические технологии;
- наноматериалы и нанотехнологии;
- продовольственная безопасность;
- биотехнологии, технологий пищевой и перерабатывающей промышленности;
- энергоэффективность и энергосбережение;
- информационная безопасность;
- технологии машиностроения.
Алтайский педуниверситет в качестве главных направлений развития обозначил следующие сферы:
- научно-методическое обеспечение образовательных организаций сельских территорий края;
- развитие целевого обучения;
- сопровождение непрерывного инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Комментарии
А нужны ли краю энти, так сказать, университеты? Они и на институты то с трудом тянут по своему уровню... Анус мира (((
Ну повально-то не надо. В АГУ например вполне приличный уровень преподавания (правда закончил его 17 лет назад). Другой вопрос - куда идти специалистам... Работают все равно не по профилю