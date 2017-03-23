Главными фильмами нового уикенда в кино станет фантастический хоррор "Живое" в духе "Чужого" и "Гравитации", комедия для весенних каникул "Босс-молокосос", а также одна из главных драм прошлого года с выдающейся игрой Кейси Аффлека. Рассказываем, что посмотреть на этой неделе в кино.

"Живое"

Режиссер — Даниэль Эспиноса

В ролях — Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс

Фантастический хоррор про инопланетянина, который по одному убивает всех членов экипажа миссии на Марс. В фильме есть множество аллюзий на "Чужого", "Гравитацию" и "Космическую Одиссею 2001". В "Живое" собрался довольно интересный актерский состав во главе с Джейком Джилленхолом и Райаном Рейнольдсом.

"Босс-молокосос"

Режиссер — Том МакГрат

В ролях — Алек Болдуин, Стив Бушеми

Один из самых интересных проектом студии DreamWorks, который выходит за несколько дней да старта весенних школьных каникул. А мультфильм предназначен как раз для разной аудитории, как и все другие проекты студии. "Босс-молокосос" рассказывает историю взаимоотношений модного и делового младенца со своим семилетним братом. Главную роль картины в российском дубляже озвучивает актер и режиссёр Федор Бондарчук.

"Могучие рейнджеры"

Режиссер — Дин Израэлайт

В ролях — Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон

Главное развлечение этой недели для подростков. 120-миллионный проект основан на популярном японском сериале. В ленте рассказывается про пятерых старшеклассников, которые спасают мир от инопланетной угрозы. В картине в виде голограммы можно найти Брайана Крэнстона и Элизабет Бэнкс.

"Манчестер у моря"

Режиссер — Кеннет Лонергман

В ролях — Кейси Аффлек

Одна из главных драм прошлого года. Картина получила сразу две премии "Оскар" на последней церемонии. Особенно стоит выделить работу Кейси Аффлека, который за свою гениальную игру получил заслуженную статуэтку как лучший актер года. В фильме говорится о судьбе слесаря, который после смерти брата начинает заботиться о своем племяннике. В Барнауле эту картину покажут на большом экране в оригинальном языке с субтитрами.