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Жительница Барнаула, на которую обрушилась наледь с крыши, госпитализирована в больницу — ЧП произошло 22 марта.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по имеющейся информации, инцидент случился на улице Льва Толстого. Наледь упала с крыши двухэтажного административного здания.

"Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение", — указывают в СКР, добавляя, что первоначально информация о происшествии появилась в СМИ.

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По данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания.