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Более половины всех люксовых автомобилей России зарегистрированы в Москве

, ИА "Амител"
Больше всего в этом классе автомобилей Bentley

Фото: millioncars.ru

В России на 1января 2017 года насчитывается 9,7 тысяч автомобилей сегмента Luxury, среди них больше всего Bentley и более половины всего люксовых авто зарегистрировано в Москве. Такие данные приводит аналитическое агентств "Автостат".

Доля авто класса люкс от общего автопарка в России составляет всего 0,2%. Более половины из них (5,5 тысяч) стоит на учете в Москве, в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 900 таких машин, в Подмосковье – 800 единиц, в Краснодарском крае их 258 штук, в Свердловской области — 129 автомобилей, Ростовской — 118. В остальных российских регионах этот показатель составляет менее сотни экземпляров.

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Самая популярная марка сегмента в стране Bentley, их в России 3,5 тысячи. В стране есть также 1,8 тысяч Maybach (с учетом модели Mercedes-Benz Maybach S-Klasse) 1 тысяча Rolls-Royce. По дорогам России ездят также Maserati (892 штук), Ferrari (694), Aston Martin (397), Lamborghini (234), а также несколько Buick, MG, Lotus, Bugatti.


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