Голливудский сценарист Гэри Голдман подал в суд на компанию Disney, обвинив её в краже идей и персонажей при создании анимационного фильма "Зверополис".

Как пишет Hollywood Reporter, в судебном иске Голдмана, который он подал 21 марта, сообщается о том, что он дважды предлагал студии свой проект про город зверей – в 2000 и 2009 годах, но всё время получал отказ.

"Вместо того, чтобы законным образом приобрести права на труд Голдмена в Disney заявили, что незаинтересованы в продюсировании ленты, после чего скопировали работу", — говорится в иске.

Представители Disney назвали обвинения голливудского сценариста ложными.

"Это беспринципная попытка предъявить права на кассовую ленту, которую он не создавал", — заявили в студии.

Отметим, что мульфильм про "Зверополис", в котором рассказывается про мир животных, выиграл "Оскар" в 2017 году.