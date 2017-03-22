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Ученый-геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета (Мадисон, США) не исключил столкновения планет Земля и Марс через миллиарды лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Scientific American.

Исследование, которое Майерс провел вместе с коллегами, показало, что Солнечная система является хаотичной.

"Главном открытием этого исследования было обнаружение первого реального твердого, однозначного геологического доказательства, которое подтверждает идею того, что Солнечная система хаотична", — приводит агентство слова Майерса.

Рассказывая о хаотичности, ученый использует математическое значение слова, согласно которому будущее комплексной системы строго зависит от первоначальных условий. То есть, казалось бы случайные изменения в орбитах планет могут происходить из-за почти неразличимого гравитационного взаимодействия между объектами в Солнечной системе.

Журнал отмечает, что это также известно под названием "эффект бабочки". Идея данного феномена заключается в том, что бабочка, которая пролетает над Индийским океаном может повлиять на погоду над Северной Америкой через неделю.

По данным издания, команда Майерса исследовала горную порошу в Колорадо. Она состоит из осадочных слоев, которые свидетельствуют о климатических изменениях, вызванных колебаниями количества солнечного света, который поступает на планету. Ученые полагают, что это — итог изменений в орбите Земли.

Уточняется, что за последние 50 миллионов лет орбита голубой планеты немного меняла свою форму каждые 2,4 миллиона лет, из-за чего, соответственно, происходили климатические изменения. Результаты исследования породы в Колорадо позволили установить, что примерно 85 миллионов лет назад эта периодичность составляла 1,2 миллиона лет. Исследователи полагают, что это связано со взаимодействием Земли и Марса, что ожидаемо от хаотичной системы.

Майерс в качестве одного из возможных последствий называет столкновение Марса с Землей. Но, по мнению геофизика, вероятность такого исхода очень мала.