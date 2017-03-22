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План тушения лесных пожаров в 2017 году утвердил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Ранее документ прошел согласование в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу и Агентстве лесного хозяйства Минприроды России.

План представляет собой инструкцию по оптимальному тушению любого природного пожара с минимальными затратами.

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"Документ включает в себя схемы маневрирования и перебросок сил и средств в случае возникновения лесного пожара, количество техники, людской резерв, алгоритм взаимодействия с МЧС, МВД и другими структурами, список ответственных лиц за каждое лесничество и другие сведения, необходимые для эффективной ликвидации возникающих на территории края лесных пожаров", — уточняют в Минприроды региона.

Отметим, ранее в Гидрометцентре сообщали, что лесные пожары в Алтайском крае в этом году могут начаться достаточно рано. Таким образом, они способны стать еще одним вызовом начавшейся весны, помимо тяжелого паводка, прогнозируемого в регионе.