Фото: kirov-portal.ru

Отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула приглашает местных жителей поучаствовать в конкурсе "Столица Часа Земли", который проходит в рамках международной акции "Часа Земли". В пресс-службе городской администрации отмечают, что масштабность ее проведения будет являться критерием для выбора города-победителя.

Всем жителям, которые собираются присоединиться к "Часу Земли" и поддержать свой город, предлагают отметить свое местоположение на карте акции. Кроме этого, организаторы предлагают создать сообщества в соцсетях и рассказать о конкурсе всем барнаульцам.

Итоги будут подведены 29 марта. Подчеркивается, что при подведении результатов будет учитываться число отметок на карте в соотношении с численностью города. Город-победитель станет столицей следующего "Часа Земли" в РФ и получит специальный кубок, на котором будет выгравировано название города. Предполагается, что конкурс за звание "Столицы Часа Земли" будет проводиться каждый год.

В пресс-службе добавляют, что Барнаул участвует в акции "Час Земли" с 2013 года. Каждый год в последнюю субботу марта в городе на час отключается подсветка многих административных, культурных, учебных, промышленных и торговых зданий города. В образовательных учреждениях проводят экологические уроки, а библиотеки проводят тематические выставки.