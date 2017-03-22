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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, который регулирует трансграничные денежные переводы из РФ при помощи иностранных платежных систем. Изменения вносятся в ФЗ "О национальной платежной системе".

В пояснительных документах сказано, что законопроект направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность платежных систем РФ на территории Украины, который был введен 17 октября прошлого года.

В законе отмечается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ России, трансграничный перевод может проходить лишь через оператора, находящегося под контролем российского юридического лица. Данные нормы распространяются лишь на денежные переводы, которые проходят без открытия банковского счета.

Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, чьи операторы зарегистрированы Центробанком, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официальной публикации.