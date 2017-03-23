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Солнце и потепление до +8 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 23 марта, сообщает региональный Гидрометцентр.

Осадков в регионе не будет. В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем по краю -4…+1 градус, местами +3…+8 градусов.

Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

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В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем +3…+5 градусов, ветер северо-восточный до семи метров в секунду.