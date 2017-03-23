Коттедж с бронированными окнами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Фото

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 335 квадратных метров продают в Барнауле за 10,9 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Продавец дома подчеркивает, что жилье находится в экологически чистом, тихом районе города среди сосен на улице Ляпидевского. Недалеко расположены санаторий и краевая больница.

"Дом 100% готовности без внутренней отделки, материал стен: желтый красноярский кирпич. Кашированные, тонированные, бронированные окна", — уточняется в объявлении.

Читайте также: Усадьбу с бильярдным залом и камином продают под Барнаулом за 12,8 млн руб.

Имеется подвал площадью 100 квадратных метров. На первом этаже расположены гостиная, санузел, котельная, гараж. На втором этаже – четыре спальни и санузел. Третий этаж – мансардного типа.