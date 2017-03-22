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Верховный суд РФ признал законным приговор бывшей студентке филфака МГУ Варваре Карауловой (Александре Ивановой), которую приговорили к 4,5 года колонии за попытку примкнуть террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Суд таким образом отклонил жалобы защиты Карауловой, пишет ТАСС.

"Приговор Московского окружного военного суда оставить без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", — цитирует агентство решение апелляционной коллегии, которое вступает в законную силу.

Отмечается, что на заседании гособвинение просило оставить приговор без изменения, посчитав, что действия девушки были квалифицированы правильно.

Подсудимая с защитой настаивала на том, что приговор основан на предположениях. Со слов защиты, студентка указала, что добровольно прекратила переписку с предполагаемым вербовщиком ИГ, а доказательств ее готовности участвовать в деятельности ИГ у обвинения и суда нет.

В переписке обвиняемая лишь рассказывала о желании создания семьи. Также в апелляции отмечается, что назначенное подсудимой наказание слишком суровое, а адвокаты считают его необоснованным.

Напомним, 27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в турецкий Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позже ее задержали спецслужбы при незаконном пересечении границы. Девушку вернули домой 12 июня того же года. 28 октября Караулову арестовали, а 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.

Защита на судебном заседании настаивала, что экс-студентка МГУ отправилась в Сирию лишь из-за любви к вербовщику Айрату Саматову, а не для осуществления террористической деятельности.