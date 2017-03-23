Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Строительство мостов – дело сложное и благородное. В настоящее время одна из крупнейших строящихся переправ в Алтайском крае находится в Тальменском районе.
Этот мост, расположенный на федеральной трассе "Чуйский тракт", соединит берега Чумыша. Ожидается, что данный объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году.
В целом здесь запланировано строительство нового мостового перехода длиной 305,49 погонных метров, подходов I и II технических категорий дороги общей протяженностью 8,9 километра с четырьмя полосами движения.
В рамках реализации проекта специалистами будут обустроены транспортные развязки в двух уровнях со строительством путепроводов, произведено уширение и доведение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков.
Портал Amic.ru побывал на месте строительства и запечатлел, как рождается новая переправа.
Комментарии
А зачем мост с четырьмя полосами движения если дорога имеет всего две полосы?
на будущее, лет через 30 до 4 доведут
Такими темпами,как этой зимой и в 2020 году не сдадут.
там будет 4 полосы, читайте внимательно