Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Строительство мостов – дело сложное и благородное. В настоящее время одна из крупнейших строящихся переправ в Алтайском крае находится в Тальменском районе.

Этот мост, расположенный на федеральной трассе "Чуйский тракт", соединит берега Чумыша. Ожидается, что данный объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

В целом здесь запланировано строительство нового мостового перехода длиной 305,49 погонных метров, подходов I и II технических категорий дороги общей протяженностью 8,9 километра с четырьмя полосами движения.

В рамках реализации проекта специалистами будут обустроены транспортные развязки в двух уровнях со строительством путепроводов, произведено уширение и доведение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков.

Портал Amic.ru побывал на месте строительства и запечатлел, как рождается новая переправа.

