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СБУ собирается закрыть въезд Самойловой на Украину сроком на три года

, ИА "Амител"
Уточняется, что решение будет принято в ближайшее время

Фото: mediarepost.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) собирается на три года закрыть въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ в песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Об этом в среду, 22 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата главы ведомства Александра Ткачука.

По его словам, документы на закрытие въезда россиянке уже подготовлены. Ткачук добавил, что решение примут в ближайшее время, и Киев "учитывает все риски", передает РИА Новости.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на участие выбранного кандидата от России в конкурсе, а народный артист СССР, первый зампред комитета ГД по культуре Иосиф Кобзон признался, что рад возможному запрету СБУ на въезд Самойловой на Украину. Он также добавил, что России было нужно сразу отказаться от участия в конкурсе.

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Ранее о готовящемся СБУ документе рассказал глава ведомства Василий Грицак. По его словам, это связано с тем, что Самойлова в 2015 году посещала Крым без необходимого разрешения Киева.

Добавим, что Россия по итогам жеребьевке должна выступить на полуфинале "Евровидения" 11 мая. Финал песенного конкурса состоится 13 мая.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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