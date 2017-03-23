Фото: altaivagon.ru

Промышленное производство в Алтайском крае за первые два месяца 2017 года показало уверенный рост, в то время, как в целом по стране оно падает.

"За январь — февраль 2017 года в Алтайском крае индекс промышленного производства достигнут на уровне 111,2%, в среднем по России складывается отрицательная динамика – 99,7%", — сообщили в региональном Минэкономразвития.

При этом выпуск промышленной продукции в обрабатывающих производствах края прирос на 15 % к январю — февралю 2016 года. А вот в России этот показатель, напротив, сократился на 1,8 %.

Ощутимое увеличение объемов выпускаемой продукции на Алтае зафиксировано в производстве грузовых магистральных вагонов. Здесь регистрируется рост в 14,9 раза.

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Производство лекарственных препаратов увеличилось в 1,7 раза, тракторов для сельского хозяйства — в 1,4 раза, кокса и полукокса — в 1,2 раза, котлов водогрейных центрального отопления — в 1,5 раза.

Что касается пищевой промышленности, то, например, выпуск молока и сливок увеличен в 2,2 раза, сахара — в 2,1 раза, сливочного масла — на 14,7 %, минеральной воды — на 5,5 %.