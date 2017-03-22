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Российский лидер Владимир Путин собирается внести в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий в должности главы Центробанка на новый срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги встречи главы государства с руководителем ЦБ РФ.

"Намерен внести Вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка РФ", — заявил президент, выразив надежду, что Центральный банк продолжит действовать "также независимо, также уверенно будет себя вести".

По словам Путина, Набиуллина возглавила ЦБ РФ в сложное время как для мировой, так и для российского экономики время. При этом Банк за это время смог стать более важным регулятором, подчеркнул глава государства, отметив, что от деятельности Банка России в значительной степени зависит здоровье экономики страны в целом.

Глава государства отметил, что и эксперты, и общественность всегда по-разному относятся к любым шагам Центробанка в сложное время. "Мнение всегда расходится по поводу того — что и как делает Центральный банк", — заявил Путин, подчеркнув, что ЦБ РФ под руководством Набиулинной сделал многое для стабилизации ситуации в экономике в целом, для стабильного развития банковского сектора и финансовой сферы.

Российский лидер выразил надежду, что ЦБ РФ в дальнейшем продолжит принимать нужные и своевременные решения.