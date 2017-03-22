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Верховная рада приняла постановление об обращении к американскому Конгрессу с просьбой о существенном углублении партнерства по безопасности между двумя странами и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО. Это обращение поддержали 232 депутата, пишет ТАСС.

"Постановлением предлагается Верховной раде обратиться в Конгресс США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО", — цитирует агентство пояснительную записку к документу.

В постановлении сказано, что предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО — это суверенное право США, которое не требует согласия всех стран-членов Североатлантического Альянса. В документе подчеркивается, что такой статус уже предоставлен государствам, которые не только находятся в состоянии мира (например, Австралия, Новая Зеландия, Япония), но и тем, которые находятся под угрозой военных действий (Южная Корея, Афганистан, Израиль).

Инициаторами обращения выступили депутаты Верховной рады от фракции "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и Радикальной партии. Документ поручает спикеру Верховной рады направить текст обращения в Конгресс Штатов, а украинскому МИД — в американскую администрацию.

Life добавляет, что Илья Мосийчук, депутат от Радикальной партии заранее обвинил тех, кто не поддержит инициативу, в работе на Кремль, назвав таких людей "московскими выползнями". Также он добавил, что фракция будет требовать публикации результатов голосования в парламентской газете, "чтобы все видели, кто и как защищает интересы страны".