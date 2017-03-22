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Зверолов спас застрявшего в канализационном люке аллигатора. Инцидент произошел в штате Флорида, США, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал FoxNews.

Уточняется, что в городе Олдсмар пресмыкающееся пыталось выбраться из ливневки, но его попытки оказались безуспешны.

Тогда очевидцы вызвали спасателя, который освободил аллигатора. Очевидец зафиксировал на видео процесс спасения. По опубликованных кадрам можно увидеть, что зверолову пришлось приложить немало усилий для того, чтобы вытащить рептилию из люка.

Также подчеркивается, что аллигатор в результате произошедшего не получил травм.