Ученые Лондона выяснили, что GPS-навигация плохо сказывается на работе человеческого мозга. Как пишет Федеральное агентство новостей, после проведенных исследований выяснилось, что при ее использовании у человека отключаются некоторые участки мозга и он перестает самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Как объясняют ученые, функция навигации является одной из ценнейших и приобретена в процессе эволюции, когда же человек перекладывает эту работу на приборы, он просто начинает выполнять указания и перестает думать сам. Английские ученые обеспокоены тем, что из-за использования технических новинок некоторые функции головного мозга, включая эту, будут утрачены полностью.