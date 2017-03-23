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"Феномен Ольги Бузовой" изучают школьники в селе Правобережье в Чечне. Детям предлагается написать сочинение про телеведущую. Тем сочинения звучит так: "герой массовой культуры современной России". Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на местные СМИ.

Десятиклассникам предлагают поразмышлять над тем, как обычная девушка смогла стать известной телеведущей. Учителя уверяют, что детям задание понравилось. Более того, они уверяют, что сочинения по теме молодежной культуре современным школьникам намного интереснее, чем исторические события.

По данным СМИ в чеченской школе ввели учебный раздел "Молодежная культура". В его рамках изучаются герои современности. В этом году подростки могли выбрать одного персонажа из трех предложенных: певцы ЮрКисс и Егор Крид, а также Бузова.

Напомним, Ольга Бузова — участница и ведущая проекта""Дом-2" на ТНТ. Сегодня она продвигает себя как певица и модель.