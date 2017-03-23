Фото: pixabay.com
Возгорание частного жилого дома произошло в Бийском районе в ночь на четверг, 23 марта, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:10. Уже через восемь минут возгорание было локализовано, еще через три минуты ликвидировано.
На тушение пожара привлекался один сотрудник МЧС на одной спецмашине.
Комментарии
Остальных оптимизировали
На тушение пожара привлекался один сотрудник МЧС на одной спецмашине.
а теперь вопрос: почему он один???
Многорукий Шива