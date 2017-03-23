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Возгорание частного жилого дома произошло в Бийском районе в ночь на четверг, 23 марта, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:10. Уже через восемь минут возгорание было локализовано, еще через три минуты ликвидировано.

На тушение пожара привлекался один сотрудник МЧС на одной спецмашине.