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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что скоро будет опубликована книга, в которой собраны все его смешные изречения, пишет портал russian.rt.com.

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Такое заявление чиновник сделал в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Кличко, в книгу вошли многие его любимые высказывания. Среди них — оговорки про замов, которые лежат в кабмине, и про то, что нужно готовиться к земле.

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Говоря о первом высказывании, цитата Кличко выглядит так: "заместители месяцами лежат в кабинете министров, они должны работать, а не лежать там". Эта фраза была сказана в сентябре 2015 года.