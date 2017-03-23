Фото: rosred.ru
Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидение-2017", поедет на этот песенные конкурс от нашей страны в следующем году, пишет "ТАСС".
Такое решение связано с тем, что СБУ запретила Самойловой въезд на Украину. Представители Первого канала заявили, что Самойлова в 2018 году будет представлять Россию на "Евровидении" вне зависимости от места проведения конкурса.
Эту информацию также подтвердили в компании ВГТРК, которая будет принимать решение о том, кто будет представлять нашу страны на этом музыкальном конкурсе в следующем году.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , певицу не пускают на Украину из-за ее выступления в Крыму на фестивале "Мир спорта и добра", которое СБУ расценила, как нарушение права на пересечение границы Украины.
Комментарии
То Клинцевич заявляет что Россия на Евровидение обидится и не будет принимать участие, а телеканалы опять желают сделать так чтобы Россию унизили в очередной раз. Продажный шоу бизнес.
Конечно выступит, на Донбассвидении, в Топчихе, в 2018 году, вместе с Кобзоном
им не нужна инвалидка,им нужен запорожец
- гость - 23 марта 2017 г. 09:06 Конечно выступит, на Донбассвидении, в Топчихе, в 2018 году, вместе с Кобзоном
То есть Донабасс в 2018 году однозначно не будет в Украине? Я тоже так думаю, скорее всего не будет уже никогда. Пока не видно перспектив
- гость - 23 марта 2017 г. 09:06 с базаром также как и с водой: чем лучше фильтруешь, тем меньше проблем с почками.
ты бы, юродивый, не кривлялся здесь, а то здоровье может ухудшиться
я так понимаю угрозы пошли непосредственно из топчихИ?)))))
- гость - 23 марта 2017 г. 09:35 ахха, от Кобзона (с)
- гость - 23 марта 2017 г. 09:35 ты, надеюсь, внял?
хаха
С другой стороны может и хорошо, что Донбасс не будет в Украине в 2018, не факт, что и Украина в 2018 будет
гость - 23 марта 2017 г. 09:06 Конечно выступит
Откуда ж ты мурло выползло?В Топчихе поди скучно,да?
короч В Топчиху тож не едем)))!!!ну и где быть евровидению??
23.03.2017 09:39 гость!!хааааааааааа молодец!ржу немогу
Самойловой запретили на три года появляться на украине. А если Украина выигрывает в очередной раз конкурс, и в следующем году конкурс снова на Украине. А запрет на три года. Опять Эрнст утрется за всю Россию?
После бородатой тетки, вообще давайте игнорить это сомнительное мероприятие, как-то оно всё протухло.
ООО!,да тебе совсем плохо ?Истерика?
- гость - 23 марта 2017 г. 09:45
Бедная Самойлова, не видать ей славы бородатой тетки. Я и с нашими участниками не понимал как эту хрень можно смотреть, теперь надеюсь десятки миллионов это поймут
гость 09:46 Сам с собою говорю? Кому коммент?
Упоротые давно бы уже назвали свои даты конца Украины, а после наступления этой даты растворились в небытие от разрыва шаблона, как боос 2014.
Вот не знал сроду никто эту Самойлову, сейчас наши либерасты своими комментами ей рейтинг то поднимут. Прям захотелось послушать чего она поет то? И родня все только о ней и о ней. Во наверное бабок концертами до 2018 нарубит
Мне кажется дата конца Украины - 2014 год. То что сегодня существует - не Украины
зачем это евротелевидение нужно вообще? сборище извращенцев
Мне кажется дата конца Украины - 2014 год. То что сегодня существует - не Украины
плюсану как бы
- гость - 23 марта 2017 г. 10:00 Мне кажется дата конца Украины - 2014 год. То что сегодня существует - не Украины --- Об этом лучше судить тем, кто живет на Украине, а не на Алтае.
за что заблокировали? за Сан-Ремо или за Сопот? вот это были настоящие фестивали музыки
Об этом лучше судить тем, кто живет на Украине, а не на Алтае.
ну вот и не суди тогда. или ты бандеровец? вряд ли нацистское псевдогосударство можно назвать Украиной
Через 20 лет окраина-горемычная вернется к России. И тогда нужно будет всю эту свору хорошенько поучить.
Право на собственное мнение есть у каждого. Я, например, считаю, что все славяне жидко обосрались со своим патриархальным укладом и Восточная империя тупо догнивает...
Право на собственное мнение есть у каждого. Я, например, считаю, что все славяне жидко обосрались со своим патриархальным укладом и Восточная империя тупо догнивает...
как по мне, так надо всем, даже тем, кто раньше не смотрел этот фекальный фестиваль или не собирался смотреть его хохляцкую реинкарнацию, надо в этот раз посмотреть и проголосовать за хохлов. пускай эта ярмарка уродов останется в Хохляндии еще раз) пускай они еще раз потратят бабло) и так за годом год)
и Восточная империя тупо догнивает...
а западная расцветает геями? ни культуры ни цивилизации не осталось, вот точно догнивают
Позорное шоу, как, впрочем, и весь шоу бизнес.
23.03.2017 10:09 чтоб мы так жили, как они догнивают...
надо в этот раз посмотреть и проголосовать за хохлов. пускай эта ярмарка уродов останется в Хохляндии еще раз) пускай они еще раз потратят бабло) и так за годом год)
можно не смотреть просто проголосовать. они заслуживают этого фестиваля
да почему меня блокируют если я просто копирую комментарий уже опубликованный здесь?
Хорошая девченка и видимо БОЕЦ !!! по жизни,но ... господа все равно с нашей стороны это ТРОЛИНГ. Присоединяюсь к тем мнениям ,что есть ОИ ,а есть параОИ...
23.03.2017 10:09 чтоб мы так жили, как они догнивают...
правда? и как они живут? что у них осталось кроме извращенцев? европейцы вымирают, там одни негры и арабы скоро будут жить
Огромная страна, неужели послать на конкурс некого, чтоб заслушались все?! Ну нет, уцепились же за самойлову...
- гость - 23 марта 2017 г. 10:09 а западная расцветает геями? ни культуры ни цивилизации не осталось, вот точно догнивают --- И это пишет житель той страны, население которой смотрит голливудские фильмы и слушает западную музыку... А какая культура осталась у вас, милейший?
- гость - 23 марта 2017 г. 10:07 ну вот и не суди тогда --- Так я и не сужу. Это вы и другие комментаторы, подобные вам, пытаетесь.
Украина все-таки последовательно ведет свою политику, в отличие от РФ
- гость - 23 марта 2017 г. 10:15 Огромная страна, неужели послать на конкурс некого, чтоб заслушались все?! Ну нет, уцепились же за самойлову... --- в Киеве никого от этой огромной страны не ждут. Украина це Европа!
потроллили хохлов? потроллили) безупречный замут) теперь хохлы в глазах европейцев выглядят гнобителями людей с ограниченными возможностями)
гiсть 23 марта 2017 г. 10:17 кыш обратно под шконку в свою салоедскую нищую проститутскую дыру
О, да я не один такого мнения здесь... Ребят, поездите по миру и сделайте выводы сами, а не по Соловьеву с Сатановским. Здесь анус мира и я тут проездом, слава Богу...
И это пишет житель той страны, население которой смотрит голливудские фильмы и слушает западную музыку... А какая культура осталась у вас, милейший?
великая русская культура. у нас читают и много читают. и Толстого и Чехова, других классиков. на вашем западе давно никто ничего не читает. и голливудские фильмы не смотрю и западную музыку не слушаю. комиксы глупо называть фильмами, а звуки музыкой
10.19, тем более, чтоб Сбу замучилось основания длф отказа искать))
- гость - 23 марта 2017 г. 10:13 Соглашусь, кинули девку на баррикады ШАБАША , заведомо зная сценарий развития событий
23.03.2017 10:11 - гость - 23.03.2017 10:09 чтоб мы так жили, как они догнивают...
а вы были в восточной европе? лично я так жить не хочу.... на Алтае лучше живут.
- гость - 23 марта 2017 г. 10:21 теперь хохлы в глазах европейцев выглядят гнобителями людей с ограниченными возможностями) --- да ну! в Украине а представители меньшинства - Аваков, Ляшко и др., а также люди со справками из дурки вполне себе рулят государством
- гость - 23 марта 2017 г. 10:24 великая русская культура --- Что это? Назовите кардинальное отличие русской культуры от европейской.
у нас читают и много читают. и Толстого и Чехова --- Вы, видимо, с молодежью не общаетесь.
и голливудские фильмы не смотрю и западную музыку не слушаю. --- Вы - это далеко не все население. Посмотрите рейтинги проката в российских кинотеатрах.
да перестаньте про "кинули девку". ее под дулом пистолета и угрозой убийства родственников заставили согласиться?
10.24, вы учител литературы, наверное, в прошлом?) посмотрите вокруг и не выдавайте желаемое за действительное, увы...
Для 10:13 23 марта 2017 г. 10:26 - гость - 23 марта 2017 г. 10:13 Соглашусь, кинули девку на баррикады ШАБАША , заведомо зная сценарий развития событий --- кто заведомо знал? я был заведомо уверен, что выступит. лучше скажите что с долларом/рублем/евро будет завтра, через месяц, через год вот это будет достойный прогноз. хотя вроде тут тоже все изначально понятно, да никто не угадывает)))
да на западе "великую русскую культуру" читают чисто для понтов. "я читаю тостого" - оооо, ну ты крут чувак. причем дети эмигрантов из России (обоих российских родителей) русского языка часто совсем не знают и общаются с родителями на английском языке. но толстой у них на полке лежит, они даже читают его, и потом в твиттерах выкладывают фоточки открытой книги
23.03.2017 10:19 гiсть Украина це Европа
в России выбирают кандидата на Евровидение голосованием, это у вас в какляндии выступают только те, кто кружевные трусы на голове носит