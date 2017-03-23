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Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидение-2017", поедет на этот песенные конкурс от нашей страны в следующем году, пишет "ТАСС".

Такое решение связано с тем, что СБУ запретила Самойловой въезд на Украину. Представители Первого канала заявили, что Самойлова в 2018 году будет представлять Россию на "Евровидении" вне зависимости от места проведения конкурса.

Эту информацию также подтвердили в компании ВГТРК, которая будет принимать решение о том, кто будет представлять нашу страны на этом музыкальном конкурсе в следующем году.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , певицу не пускают на Украину из-за ее выступления в Крыму на фестивале "Мир спорта и добра", которое СБУ расценила, как нарушение права на пересечение границы Украины.