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Новости

Юлия Самойлова выступит от России на "Евровидении" в следующем году

, ИА "Амител"
Такое решение связано с тем, что певице запрещено въезжать на Украину

Фото: rosred.ru

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидение-2017", поедет на этот песенные конкурс от нашей страны в следующем году, пишет "ТАСС".

Такое решение связано с тем, что СБУ запретила Самойловой въезд на Украину. Представители Первого канала заявили, что Самойлова в 2018 году будет представлять Россию на "Евровидении" вне зависимости от места проведения конкурса.

Эту информацию также подтвердили  в компании ВГТРК, которая будет принимать решение о том, кто будет представлять нашу страны на этом музыкальном конкурсе в следующем году.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , певицу не пускают на Украину из-за ее выступления в Крыму на фестивале "Мир спорта и добра", которое СБУ расценила, как нарушение права на пересечение границы Украины.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.03.2017 09:04
- гость -

То Клинцевич заявляет что Россия на Евровидение обидится и не будет принимать участие, а телеканалы опять желают сделать так чтобы Россию унизили в очередной раз. Продажный шоу бизнес.

0  0
23.03.2017 09:06
- гость -

Конечно выступит, на Донбассвидении, в Топчихе, в 2018 году, вместе с Кобзоном

0  0
23.03.2017 09:10
- гость -

им не нужна инвалидка,им нужен запорожец

0  0
23.03.2017 09:25
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 09:06 Конечно выступит, на Донбассвидении, в Топчихе, в 2018 году, вместе с Кобзоном

То есть Донабасс в 2018 году однозначно не будет в Украине? Я тоже так думаю, скорее всего не будет уже никогда. Пока не видно перспектив

0  0
23.03.2017 09:33
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 09:06 с базаром также как и с водой: чем лучше фильтруешь, тем меньше проблем с почками.

ты бы, юродивый, не кривлялся здесь, а то здоровье может ухудшиться

0  0
23.03.2017 09:35
- гость -

я так понимаю угрозы пошли непосредственно из топчихИ?)))))

0  0
23.03.2017 09:37
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 09:35 ахха, от Кобзона (с)

0  0
23.03.2017 09:38
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 09:35 ты, надеюсь, внял?

0  0
23.03.2017 09:38
- гость -

хаха

0  0
23.03.2017 09:39
- гость -

С другой стороны может и хорошо, что Донбасс не будет в Украине в 2018, не факт, что и Украина в 2018 будет

0  0
23.03.2017 09:39
гость

гость - 23 марта 2017 г. 09:06 Конечно выступит

Откуда ж ты мурло выползло?В Топчихе поди скучно,да?

0  0
23.03.2017 09:42
- гость -

короч В Топчиху тож не едем)))!!!ну и где быть евровидению??

0  0
23.03.2017 09:42
- гость -

23.03.2017 09:39 гость!!хааааааааааа молодец!ржу немогу

0  0
23.03.2017 09:45
- гость -

Самойловой запретили на три года появляться на украине. А если Украина выигрывает в очередной раз конкурс, и в следующем году конкурс снова на Украине. А запрет на три года. Опять Эрнст утрется за всю Россию?

0  0
23.03.2017 09:45
Мари

После бородатой тетки, вообще давайте игнорить это сомнительное мероприятие, как-то оно всё протухло.

0  0
23.03.2017 09:46
гость

ООО!,да тебе совсем плохо ?Истерика?

0  0
23.03.2017 09:52
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 09:45

Бедная Самойлова, не видать ей славы бородатой тетки. Я и с нашими участниками не понимал как эту хрень можно смотреть, теперь надеюсь десятки миллионов это поймут

0  0
23.03.2017 09:54
- гость -

гость 09:46 Сам с собою говорю? Кому коммент?

0  0
23.03.2017 09:59
Вова, верим!

Упоротые давно бы уже назвали свои даты конца Украины, а после наступления этой даты растворились в небытие от разрыва шаблона, как боос 2014.

0  0
23.03.2017 09:59
- гость -

Вот не знал сроду никто эту Самойлову, сейчас наши либерасты своими комментами ей рейтинг то поднимут. Прям захотелось послушать чего она поет то? И родня все только о ней и о ней. Во наверное бабок концертами до 2018 нарубит

0  0
23.03.2017 10:00
- гость -

Мне кажется дата конца Украины - 2014 год. То что сегодня существует - не Украины

0  0
23.03.2017 10:01
- гость -

зачем это евротелевидение нужно вообще? сборище извращенцев

0  0
23.03.2017 10:02
- гость -

Мне кажется дата конца Украины - 2014 год. То что сегодня существует - не Украины

плюсану как бы

0  0
23.03.2017 10:04
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 10:00 Мне кажется дата конца Украины - 2014 год. То что сегодня существует - не Украины --- Об этом лучше судить тем, кто живет на Украине, а не на Алтае.

0  0
23.03.2017 10:05
- гость -

за что заблокировали? за Сан-Ремо или за Сопот? вот это были настоящие фестивали музыки

0  0
23.03.2017 10:07
- гость -

Об этом лучше судить тем, кто живет на Украине, а не на Алтае.

ну вот и не суди тогда. или ты бандеровец? вряд ли нацистское псевдогосударство можно назвать Украиной

0  0
23.03.2017 10:07
- гость -

Через 20 лет окраина-горемычная вернется к России. И тогда нужно будет всю эту свору хорошенько поучить.

0  0
23.03.2017 10:08
- гость -

Право на собственное мнение есть у каждого. Я, например, считаю, что все славяне жидко обосрались со своим патриархальным укладом и Восточная империя тупо догнивает...

0  0
23.03.2017 10:08
- гость -

Право на собственное мнение есть у каждого. Я, например, считаю, что все славяне жидко обосрались со своим патриархальным укладом и Восточная империя тупо догнивает...

0  0
23.03.2017 10:09
- гость -

как по мне, так надо всем, даже тем, кто раньше не смотрел этот фекальный фестиваль или не собирался смотреть его хохляцкую реинкарнацию, надо в этот раз посмотреть и проголосовать за хохлов. пускай эта ярмарка уродов останется в Хохляндии еще раз) пускай они еще раз потратят бабло) и так за годом год)

0  0
23.03.2017 10:09
- гость -

и Восточная империя тупо догнивает...

а западная расцветает геями? ни культуры ни цивилизации не осталось, вот точно догнивают

0  0
23.03.2017 10:10
Федор

Позорное шоу, как, впрочем, и весь шоу бизнес.

0  0
23.03.2017 10:11
- гость -

23.03.2017 10:09 чтоб мы так жили, как они догнивают...

0  0
23.03.2017 10:12
- гость -

надо в этот раз посмотреть и проголосовать за хохлов. пускай эта ярмарка уродов останется в Хохляндии еще раз) пускай они еще раз потратят бабло) и так за годом год)

можно не смотреть просто проголосовать. они заслуживают этого фестиваля

0  0
23.03.2017 10:13
- гость -

да почему меня блокируют если я просто копирую комментарий уже опубликованный здесь?

0  0
23.03.2017 10:13
- гость -

Хорошая девченка и видимо БОЕЦ !!! по жизни,но ... господа все равно с нашей стороны это ТРОЛИНГ. Присоединяюсь к тем мнениям ,что есть ОИ ,а есть параОИ...

0  0
23.03.2017 10:14
- гость -

23.03.2017 10:09 чтоб мы так жили, как они догнивают...

правда? и как они живут? что у них осталось кроме извращенцев? европейцы вымирают, там одни негры и арабы скоро будут жить

0  0
23.03.2017 10:15
- гость -

Огромная страна, неужели послать на конкурс некого, чтоб заслушались все?! Ну нет, уцепились же за самойлову...

0  0
23.03.2017 10:16
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 10:09 а западная расцветает геями? ни культуры ни цивилизации не осталось, вот точно догнивают --- И это пишет житель той страны, население которой смотрит голливудские фильмы и слушает западную музыку... А какая культура осталась у вас, милейший?

0  0
23.03.2017 10:17
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 10:07 ну вот и не суди тогда --- Так я и не сужу. Это вы и другие комментаторы, подобные вам, пытаетесь.

0  0
23.03.2017 10:17
гiсть

Украина все-таки последовательно ведет свою политику, в отличие от РФ

0  0
23.03.2017 10:19
гiсть

- гость - 23 марта 2017 г. 10:15 Огромная страна, неужели послать на конкурс некого, чтоб заслушались все?! Ну нет, уцепились же за самойлову... --- в Киеве никого от этой огромной страны не ждут. Украина це Европа!

0  0
23.03.2017 10:21
- гость -

потроллили хохлов? потроллили) безупречный замут) теперь хохлы в глазах европейцев выглядят гнобителями людей с ограниченными возможностями)

0  0
23.03.2017 10:22
- гость -

гiсть 23 марта 2017 г. 10:17 кыш обратно под шконку в свою салоедскую нищую проститутскую дыру

0  0
23.03.2017 10:24
- гость -

О, да я не один такого мнения здесь... Ребят, поездите по миру и сделайте выводы сами, а не по Соловьеву с Сатановским. Здесь анус мира и я тут проездом, слава Богу...

0  0
23.03.2017 10:24
- гость -

И это пишет житель той страны, население которой смотрит голливудские фильмы и слушает западную музыку... А какая культура осталась у вас, милейший?

великая русская культура. у нас читают и много читают. и Толстого и Чехова, других классиков. на вашем западе давно никто ничего не читает. и голливудские фильмы не смотрю и западную музыку не слушаю. комиксы глупо называть фильмами, а звуки музыкой

0  0
23.03.2017 10:24
- гость -

10.19, тем более, чтоб Сбу замучилось основания длф отказа искать))

0  0
23.03.2017 10:26
Для 10:13

- гость - 23 марта 2017 г. 10:13 Соглашусь, кинули девку на баррикады ШАБАША , заведомо зная сценарий развития событий

0  0
23.03.2017 10:27
- гость -

23.03.2017 10:11 - гость - 23.03.2017 10:09 чтоб мы так жили, как они догнивают...

а вы были в восточной европе? лично я так жить не хочу.... на Алтае лучше живут.

0  0
23.03.2017 10:27
гiсть

- гость - 23 марта 2017 г. 10:21 теперь хохлы в глазах европейцев выглядят гнобителями людей с ограниченными возможностями) --- да ну! в Украине а представители меньшинства - Аваков, Ляшко и др., а также люди со справками из дурки вполне себе рулят государством

0  0
23.03.2017 10:28
- гость -

- гость - 23 марта 2017 г. 10:24 великая русская культура --- Что это? Назовите кардинальное отличие русской культуры от европейской.

у нас читают и много читают. и Толстого и Чехова --- Вы, видимо, с молодежью не общаетесь.

и голливудские фильмы не смотрю и западную музыку не слушаю. --- Вы - это далеко не все население. Посмотрите рейтинги проката в российских кинотеатрах.

0  0
23.03.2017 10:28
- гость -

да перестаньте про "кинули девку". ее под дулом пистолета и угрозой убийства родственников заставили согласиться?

0  0
23.03.2017 10:28
- гость -

10.24, вы учител литературы, наверное, в прошлом?) посмотрите вокруг и не выдавайте желаемое за действительное, увы...

0  0
23.03.2017 10:29
гiсть

Для 10:13 23 марта 2017 г. 10:26 - гость - 23 марта 2017 г. 10:13 Соглашусь, кинули девку на баррикады ШАБАША , заведомо зная сценарий развития событий --- кто заведомо знал? я был заведомо уверен, что выступит. лучше скажите что с долларом/рублем/евро будет завтра, через месяц, через год вот это будет достойный прогноз. хотя вроде тут тоже все изначально понятно, да никто не угадывает)))

0  0
23.03.2017 10:31
гiсть

да на западе "великую русскую культуру" читают чисто для понтов. "я читаю тостого" - оооо, ну ты крут чувак. причем дети эмигрантов из России (обоих российских родителей) русского языка часто совсем не знают и общаются с родителями на английском языке. но толстой у них на полке лежит, они даже читают его, и потом в твиттерах выкладывают фоточки открытой книги

0  0
23.03.2017 10:32
- гость -

23.03.2017 10:19 гiсть Украина це Европа

в России выбирают кандидата на Евровидение голосованием, это у вас в какляндии выступают только те, кто кружевные трусы на голове носит

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