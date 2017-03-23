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Пять человек погибли, еще 40 пострадали в результате теракта в центре Лондона, совершенного вечером в среду, 22 марта, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Как пишет "ТАСС", среди погибших один полицейский. 48-летний сотрудник правоохранительных органов служил в подразделении, занимавшемся охраной парламентариев и дипломатов.

Известно, что нападавшего застрелил вооруженный офицер. Личность террориста не раскрывается. Вероятней всего, злоумышленник был связан с международным терроризмом.

Напомним, вечером в среду, 22 марта, террорист на автомобиле сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого машина врезалась в здание около британского парламента.