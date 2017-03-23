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Пять человек погибли, еще 40 пострадали в результате теракта в центре Лондона, совершенного вечером в среду, 22 марта, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.
Как пишет "ТАСС", среди погибших один полицейский. 48-летний сотрудник правоохранительных органов служил в подразделении, занимавшемся охраной парламентариев и дипломатов.
Известно, что нападавшего застрелил вооруженный офицер. Личность террориста не раскрывается. Вероятней всего, злоумышленник был связан с международным терроризмом.
Напомним, вечером в среду, 22 марта, террорист на автомобиле сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого машина врезалась в здание около британского парламента.
Комментарии
Прямые последствия толлерантности.
Вот что творят террористы. И ведь могут быть еще теракты. Бедные англичане
ну да. В Ираке и Афганистане сотнями гибну - пофиг всем. А тут в Англии пьянь на автобусе в здание врезалась - страшный терракт. Теперь с табличками "Яебдо"..."Я парламент" будут месяц ходить
Так потому что в Ираке и Афганистане сотнями гибнут, поэтому и в Англии 5 погибли. Это может быть связано
Filin зарегистрированный 23 марта 2017 г. 09:32 В Ираке и Афганистане сотнями гибну - пофиг всем. --- Покажите пример. Раз вам не пофиг, что в Афганистане и Ираке гибнут люди, выйдите на улицу с плакатом "Я Афганистан".
- гость - 23 марта 2017 г. 09:45
Пусть ходит тот, кто виноват. Пусть сразу с этим плакатом на нары идет.
- гость - 23 марта 2017 г. 09:50 Пусть ходит тот, кто виноват. Пусть сразу с этим плакатом на нары идет. --- В Афганистане до 1979 года не было войны. А после 1979 - она ни на год не прекращалась. Кто виноват?
- гость - 23 марта 2017 г. 09:52
Крым до 1954 года входил в РФ. Потом его передали Украине. Кто виноват?
- гость - 23 марта 2017 г. 09:52 В Афганистане до 1979 года не было войны. А после 1979 - она ни на год не прекращалась. Кто виноват?
Может Бен Ладен? Или наркоторговцы?
- гость - 23 марта 2017 г. 10:09 Крым до 1954 года входил в РФ. Потом его передали Украине. Кто виноват? --- Кто-то в Украине или в РФ сопротивлялся?
- гость - 23 марта 2017 г. 09:52 ты только забыл упомянуть, что в 1979 году там случился переворот. после чего вмешался СССР. а потом уже вмешались Штаты и Пакистан.
- гость - 23 марта 2017 г. 10:13 Не сопротивлялся, так как государство было одно - СССР. А когда СССР развалили, население на референдуме проголосовало за сохранение СССР. Но население не услышали Боря-алкаш и Кравчук-хохол.
- гость - 23 марта 2017 г. 10:10 Может Бен Ладен? --- Бен Ладен как раз в 1979 году бросил университет и поехал воевать с советскими оккупантами. Не будь советских войск в Афганистане - мир о нем бы и не узнал.
- гость - 23 марта 2017 г. 10:13 ты только забыл упомянуть, что в 1979 году там случился переворот. после чего вмешался СССР. а потом уже вмешались Штаты и Пакистан. --- Я забыл упомянуть, что переворот устроили советские спецслужбы, которые убили президента Афганистана Амина.
- гость - 23 марта 2017 г. 09:52 В Афганистане до 1979 года не было войны. А после 1979 - она ни на год не прекращалась. Кто виноват?
В Ираке до 2003 года не было войны, в Ливии до 2010, в Сирии до 2011. Теперь войны уже не прекращаются и с каждым годом становится все хуже. Началась холодная война, теракты в Европе, мир на грани ядерной катастрофы, прекратилось сотрудничество по ядерной безопасности. Кто виноват?
- гость - 23 марта 2017 г. 10:20 Я забыл упомянуть, что переворот устроили советские спецслужбы, которые убили президента Афганистана Амина.
Еще забыл упомянуть про перевороты в Ираке, Ливии, Сербии, где убили президентов этих стран. И переворот на Украине, где президент чудом спасся
- гость - 23 марта 2017 г. 10:20 не надо) в 1978 году к власти пришла НДПА. исламская оппозиция начала гражданскую войну. 3 июля 1979 года американский президент Джимми Картер подписал секретный президентский указ, санкционирующий финансирование антиправительственных сил в Афганистане. в сентябре 1979 года лидер НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и затем убит по приказу отстранившего его от власти Хафизуллы Амина. и только после этого в декабре 1979 года был штурм дворца.
матчасть кури.
- гость - 23 марта 2017 г. 10:20 Я забыл упомянуть, что переворот устроили советские спецслужбы, которые убили президента Афганистана Амина
Наверняка это были украинцы, они спецы по госпереворотам и свержениям президентов
- гость - 23 марта 2017 г. 10:25 В Ираке до 2003 года не было войны, в Ливии до 2010, в Сирии до 2011. [...] Кто виноват? --- Диктаторские правительства Ирака, Ливии, Сирии.