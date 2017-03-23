Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Специалисты Россельхознадзора в Алтайском крае уничтожили очередные партии санкционных продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Кулундинском районе была пресечена попытка ввоза из Казахстана 34 килограммов сыра полутвердого и двух килограммов сливочного масла.

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"На коробках имелась маркировка, содержащая информацию о стране происхождения продукции – Литва. Две партии продукции были изъяты, обработаны хлорной известью и помещены в биотермическую яму", — указывают в Россельхознадзоре.

Также в Третьяковском районе пресекли незаконный ввоз из Казахстана груш 24 килограммов бельгийских груш. (2 коробки). Фрукты раздавили автотранспортом на полигоне ТБО.

