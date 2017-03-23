Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Специалисты Россельхознадзора в Алтайском крае уничтожили очередные партии санкционных продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в Кулундинском районе была пресечена попытка ввоза из Казахстана 34 килограммов сыра полутвердого и двух килограммов сливочного масла.
Читайте также: 7,5 кило итальянских киви раздавили бульдозером в Алтайском крае. Фото
"На коробках имелась маркировка, содержащая информацию о стране происхождения продукции – Литва. Две партии продукции были изъяты, обработаны хлорной известью и помещены в биотермическую яму", — указывают в Россельхознадзоре.
Также в Третьяковском районе пресекли незаконный ввоз из Казахстана груш 24 килограммов бельгийских груш. (2 коробки). Фрукты раздавили автотранспортом на полигоне ТБО.
Комментарии
Нифигасе объемы!!! Наверно частники везли себе, да родственникам )))
не ну зашибись ваще, а для собственного потреблению уже нельзя чтоли привезти - это нифига не коммерческие объёмы-то. Купил тут сыр на ярмарке поболее 500 за кг. стоил в виде шара такой какойто марку подзабыл - дак это ваще галимый фальсификат - на тёрке трёш как песок сыпится в макароны положол дак он даже не растаял нифига а еш его такое ощущение что он какойто толи резиновый слегка толи какойто не такоц общем
Правильное решение, бельгийские груши очень опасны для здоровья. Сейчас многим витаминов не хватает и купить не на что, наедятся малообеспеченные дети или старики бельгийских груш и все. И сыр очень опасен