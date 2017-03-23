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Проверка проводится по факту гибели в Бийске электромонтера, который получил удар током в 10 тысяч вольт.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 48-летний мужчина работал на одном из энергоснабжающих предприятий.

"По предварительным данным, мужчина проводил ремонтные работы электрооборудования на территории одного из муниципальных предприятий Бийска. В результате он получил поражение электрическим током, напряжение которого составляло 10 тысяч вольт", — указывают в СКР.

Мужчина скончался на месте происшествия. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Также будет дана оценка действиям тех, кто ответственен за обеспечение техники безопасности на предприятии.