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Проверка проводится по факту гибели в Бийске электромонтера, который получил удар током в 10 тысяч вольт.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 48-летний мужчина работал на одном из энергоснабжающих предприятий.
"По предварительным данным, мужчина проводил ремонтные работы электрооборудования на территории одного из муниципальных предприятий Бийска. В результате он получил поражение электрическим током, напряжение которого составляло 10 тысяч вольт", — указывают в СКР.
Мужчина скончался на месте происшествия. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.
Также будет дана оценка действиям тех, кто ответственен за обеспечение техники безопасности на предприятии.
Комментарии
А разве сторона высокого напряжения не является стороной поставщика? Или с напряжением что-то напутано?
Нужно запретить электричество или снизить его до безопастных пределов! Не по два же человека на высокую сторону отправлять.
безопастных -- ужесточить ЕГЭ надоть!