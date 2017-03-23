Фото: user.vse42.ru

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян на своей странице в Instagram выложила фотографию на месте водителя в автомобиле.

Публикация от Мара (@049mara) Мар 22 2017 в 5:39 PDT

Напомним, как ранее писали СМИ, стритрейсерша на пожизненный срок лишена водительских прав. Такое решение принял Савеловский суд Москвы 21 марта 2017 года.

Нарушительница ПДД лишилась прав после выявленного у нее заболевания "эпилепсия", который был поставлен ей во время последнего медобследования, пишет "ТАСС".