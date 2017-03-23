Фото: user.vse42.ru
Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян на своей странице в Instagram выложила фотографию на месте водителя в автомобиле.
Напомним, как ранее писали СМИ, стритрейсерша на пожизненный срок лишена водительских прав. Такое решение принял Савеловский суд Москвы 21 марта 2017 года.
Нарушительница ПДД лишилась прав после выявленного у нее заболевания "эпилепсия", который был поставлен ей во время последнего медобследования, пишет "ТАСС".
Комментарии
У нее "эпилепсия", ну тогда ясно почему она так гоняла
Решение суда еще не вступило в законную силу... Вот и катается
Да в детском кресле она селфи делает, которое +16 кг поэтому только половина головы на кадре.
23.03.2017 10:31 Мари Это бентли, кресло со специальной кожей. Дышащее с дырочками, с функциями кондициниорования.
Фу фу фу. Правосудие пахнет. Сфабриковали дело. Позор!
пусть сдаст на вождение вертолета
Молодец Мара! Вертела она всех едросовцев.... ) Полный паралич в верхах, свои своих покусают?
а что без прав, даже просто сидеть в кресле водителя нельзя?
Может ее вообще депортировать из страны, и пусть на своей Родине нарушает все, что хочет! Достали эти неприкосновенные!
Кто ты, чудовище?!
и теперь о каждом пуке какой-то водительницы все новостные ленты трещать будут...