Фото: vedomosti.ru

Директор Дирекции интернет-вещания "Первого канала" Илья Буланов станет главным редактором "Ведомостей", сообщается на официальном сайте издания.

Это решение поддержано советом директоров "Ведомостей". Отметим, что Татьяна Лысова останется в совете директоров точно до конца 2017 года.

Как заявил сам Буланов, его деятельность в последнее время не была связана с производством новостного контента. Однако, по его словам, он приложит все усилия, чтобы чтобы процесс смены главного редактора прошел комфортно и безболезненно.

К своим обязанностям Буланов приступит в середине апреля. Также новый редактор "Ведомостей" поблагодарил руководства "Первого канала" за три года работы на канале.