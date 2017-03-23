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Власти Барнаула призывают горожан принять участие в формировании карты благоустройства дворов в рамках реализации проекта "Городская среда".

"Барнаул получит субсидии из федерального и регионального бюджета в размере более 236 миллионов рублей. По условиям проекта большая часть средств пойдет на ремонт и благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования", — рассказал о размере направляемых на эти цели средств глава администрации города Сергей Дугин.

В качестве главной особенности проекта сити-менеджер назвал то, что барнаульцы будут сами формировать адресную программу благоустройства.

"Надеюсь, что барнаульцы примут активное участие в формировании программы. На этой неделе уже прошли первые собрания инициативных групп по оформлению заявок на участие", — подчеркнул Сергей Дугин.

По его словам, начиная с 1 апреля на протяжении месяца в краевой столице пройдет общественное обсуждение адресной программы. Весь проект рассчитан на пять лет. Те объекты, которые не попадут в программу в 2017 году, смогут получить финансирование позже.

Отметим, что ранее власти краевой столицы призвали горожан выдвигать свои предложения относительно ремонта дорог на территории барнаульской агломерации в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".