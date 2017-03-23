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Власти Барнаула призывают горожан принять участие в формировании карты благоустройства дворов в рамках реализации проекта "Городская среда".
"Барнаул получит субсидии из федерального и регионального бюджета в размере более 236 миллионов рублей. По условиям проекта большая часть средств пойдет на ремонт и благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования", — рассказал о размере направляемых на эти цели средств глава администрации города Сергей Дугин.
В качестве главной особенности проекта сити-менеджер назвал то, что барнаульцы будут сами формировать адресную программу благоустройства.
"Надеюсь, что барнаульцы примут активное участие в формировании программы. На этой неделе уже прошли первые собрания инициативных групп по оформлению заявок на участие", — подчеркнул Сергей Дугин.
По его словам, начиная с 1 апреля на протяжении месяца в краевой столице пройдет общественное обсуждение адресной программы. Весь проект рассчитан на пять лет. Те объекты, которые не попадут в программу в 2017 году, смогут получить финансирование позже.
Отметим, что ранее власти краевой столицы призвали горожан выдвигать свои предложения относительно ремонта дорог на территории барнаульской агломерации в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".
Комментарии
В эту карту явно не должна попасть вторая лестница на ВДНХ,для которой хотят отхватить денег из проекта.
Если я сегодня начну составлять схему благоустройства дворов то никаких бюджетов страны не хватит для одного Барнаула. Заявок будет море а потом администрация будет объяснять -выборы закончились, делать не будем. Для чего эта фальшь?. Уже сегодня заявок столько что сама администрация не знает куда их девать. Людей гоняют из кабинета в кабинет Для чего? Обещания прошлых лет не выполняются. А тут еще новые. Вы сначала установите детскую площадку стоимостью 200 000 руб а мы благоустроим! Такие ответы сегодня идут из администрации собственникам жилья кто поверил в этот бред Не хилое партнерство. А где взять деньги на детские площадки?
Народ бегает туда-сюда и отвлёкся от более важных тем...
Самим создать, и самим благоустроить. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. ГЫ.