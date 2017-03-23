Четверг, 23 Март, 12:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,64
€ 62,27
Brent
$ 51,5
2°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Мэрия призывает барнаульцев самим создать карту благоустройства дворов

, ИА "Амител"
По мнению главы администрации Сергея Дугина, власти и горожане должны вместе создать будущее города

Фото: kursktv.ru

Власти Барнаула призывают горожан принять участие в формировании карты благоустройства дворов в рамках реализации проекта "Городская среда".

"Барнаул получит субсидии из федерального и регионального бюджета в размере более 236 миллионов рублей. По условиям проекта большая часть средств пойдет на ремонт и благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования", — рассказал о размере направляемых на эти цели средств глава администрации города Сергей Дугин.

В качестве главной особенности проекта сити-менеджер назвал то, что барнаульцы будут сами формировать адресную программу благоустройства.

"Надеюсь, что барнаульцы примут активное участие в формировании программы. На этой неделе уже прошли первые собрания инициативных групп по оформлению заявок на участие", — подчеркнул Сергей Дугин.

По его словам, начиная с 1 апреля на протяжении месяца в краевой столице пройдет общественное обсуждение адресной программы. Весь проект рассчитан на пять лет. Те объекты, которые не попадут в программу в 2017 году, смогут получить финансирование позже.

Отметим, что ранее власти краевой столицы призвали горожан выдвигать свои предложения относительно ремонта дорог на территории барнаульской агломерации в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.03.2017 10:21
Гость

В эту карту явно не должна попасть вторая лестница на ВДНХ,для которой хотят отхватить денег из проекта.

0  0
23.03.2017 10:30
Просто Бред

Если я сегодня начну составлять схему благоустройства дворов то никаких бюджетов страны не хватит для одного Барнаула. Заявок будет море а потом администрация будет объяснять -выборы закончились, делать не будем. Для чего эта фальшь?. Уже сегодня заявок столько что сама администрация не знает куда их девать. Людей гоняют из кабинета в кабинет Для чего? Обещания прошлых лет не выполняются. А тут еще новые. Вы сначала установите детскую площадку стоимостью 200 000 руб а мы благоустроим! Такие ответы сегодня идут из администрации собственникам жилья кто поверил в этот бред Не хилое партнерство. А где взять деньги на детские площадки?

0  0
23.03.2017 10:37
Александр

Народ бегает туда-сюда и отвлёкся от более важных тем...

0  0
23.03.2017 11:56
гость

Самим создать, и самим благоустроить. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. ГЫ.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:51
Арендатор сменился в барнаульском парке "Изумрудный" 0
11:42
Стоп-кадр. Рыбалка на улице Барнаула 1
11:36
Минсельхоз РФ считает "давлением", введенные Турцией пошлины 0
11:24
Ребенок стащил пилеолус с головы Папы Римского во время поцелуя 0
11:13
Подешевеет ли отдых на Алтае? Мнения экспертов о "заоблачных ценах" 10
11:04
Историей с высадкой на дорогу беременной жительницы Барнаула занялся СК 46
11:00
Компания МТС проводит конкурс для юных модельеров Алтайского края 1
10:53
Может ли Россия заменить Самойлову на другого участника на "Евровидении"? 16
10:50
Пять ледовых переправ с зимы закрыли в Алтайском крае 1
10:34
Иномарка сбила ребенка и скрылась с места аварии в Барнауле 3
10:30
Фестиваль «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017» проходит в Барнауле 0
10:27
Сотрудник "Первого канала" станет главным редактором "Ведомостей" 0
10:16
Мэрия призывает барнаульцев самим создать карту благоустройства дворов 4
10:05
Лишенная прав Мара Багдасарян выложила фото с водительского сиденья 11
10:00
ИСК "Союз" объявил о старте продаж квартир с отделкой "под ключ" 0
09:50
Электромонтера убило в Бийске ударом тока в 10 тысяч вольт 9
09:34
Скончался актер Лембит Ульфсак, сыгравший в "Мэри Поппинс, до свидания" 2
09:18
Литовский сыр и бельгийские груши уничтожили в Алтайском крае. Фото 6
09:11
Жертвами теракта в Лондоне стали пять человек 39
09:00
Покупка квартиры в Новосибирске стала доступнее 0
08:55
Виталий Кличко заявил о скором выходе сборника его изречений 3
08:35
Юлия Самойлова выступит от России на "Евровидении" в следующем году 66
08:30
Первый в этом году тур по новостройкам пройдет в Барнауле 25 марта 0
08:15
Один пожарный смог потушить горящий дом в Бийском районе 7
08:00
Квартиры в центре Барнаула стали доступнее 0
07:44
"Живое", "Босс-молокосос" и Кейси Аффлек: главные премьеры недели 0
07:26
Соединяя берега: как строят мост на главной дороге Алтая. Фото 10
07:03
Коттедж с бронированными окнами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Фото 23
06:32
Кому можно, а кому нельзя делать массаж? 2
06:01
Промышленное производство на Алтае растет, а в целом по России падает 31
05:08
Потепление до +8 градусов прогнозируют в Алтайском крае 23 марта 0
03:05
Чеченским школьникам ввели в программу сочинение про Бузову 12
02:06
Использование GPS-навигации отключает некоторые функции мозга 0
01:04
Студию Disney обвинили в краже идеи мультфильма "Зверополис" 2
00:13
Более половины всех люксовых автомобилей России зарегистрированы в Москве 1
23:14
Показываем, как спасатели во Флориде вытащили из ливневки аллигатора 0
22:14
Рада попросила США дать Украине статус основного союзника вне НАТО 5
21:13
Путин предложит Госдуме продлить полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ 6
20:27
СБУ собирается закрыть въезд Самойловой на Украину сроком на три года 0
19:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой 0
19:23
Госдума ограничила перевод денег на Украину 0
19:08
Коротко о главном: открытие "Леруа Мерлен" и платные парковки в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 марта
18:49
Барнаул попробует стать "Столицей Часа Земли" 0
18:33
План тушения лесных пожаров утвердил губернатор Алтайского края 0
18:22
Владельцам каких домов придется вкладывать деньги в пожарную безопасность? 0
18:03
Ученые считают возможным столкновение Земли и Марса 2
17:51
Вузы Алтая представили программы в борьбе за статус опорных университетов 3
17:34
Сергей Дугин: программу благоустройства дворов Барнаула сформируют жители 0
17:24
Жительница Барнаула госпитализирована после падения на нее наледи с крыши 3
17:13
Как открывали второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фоторепортаж
Торжественное открытие второго гипермаркета сети "Леруа Мерлен" состоялось 22 марта в Барнауле.

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.