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Пять ледовых переправ закрыли в Алтайском крае, сейчас в регионе осталось только две действующие переправы, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по краю.
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Обе переправы находятся на реке Обь:
- река Обь — Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха, 7 тонн) с 12.12.2016;
- река Обь – Каменский район (город Камень-на-Оби – пристань Островная, 10 тонн) с 25.02.2017.
В ведомстве напоминают, что сейчас лед на реках Алтайского края с каждым днем становится все тоньше. Выезд на лед вне переправы опасен для жизни.
Комментарии
в камне 3 тонны, не правду пишите!