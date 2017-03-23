Фото: tv29.ru

Полиция в Барнауле разыскивает водителя, совершившего наезд на подростка и покинувшего место ДТП.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария случилась накануне в 07:40 на пересечении улиц Антона Петрова и Солнечная Поляна.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие наезд на пешехода ребенка, 2001 года рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.

В связи с ДТП разыскивается светлая иномарка с правосторонним расположением руля под управлением водителя в возрасте около 20 лет.

Тех, кто располагает информацией о происшествии, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393-544, 391-090, 393-555.