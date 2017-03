Фото: скриншот страницы

Маленькая девочка, которую зовут Ширли, стащила пилеолус (белый головной убор) в Риме с головы Папы Римского Франциска. Видео этого забавного происшествия опубликовано в Twitter.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN