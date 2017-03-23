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Маленькая девочка, которую зовут Ширли, стащила пилеолус (белый головной убор) в Риме с головы Папы Римского Франциска. Видео этого забавного происшествия опубликовано в Twitter.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN — Mountain Butorac (@MountainButorac) 22 марта 2017 г.

Инцидент произошел во время поцелуя.Такой курьез очень рассмешил Папу.

Пилеолус — традиционный головной убор клира Римско-католической церкви, а также клира Англиканской церкви. Возник вследствие практической необходимости, а именно для того, чтобы содержать тонзуру представителей клира в тепле в зачастую холодных, сырых помещениях церквей. Продолжил существование как традиционный головной убор. Состоит из восьми клиньев, сшитых вместе с маленьким хвостиком сверху. Внешне практически идентичен традиционному еврейскому головному убору кипа.