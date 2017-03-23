Фото: busphoto.ru
История с высаженной из автобуса беременной жительницей Барнаула, которой не уступили место в салоне, когда ей стало плохо, получила продолжение — краевое управление Следственного комитета начало проверку по данному факту.
Напомним, что инцидент имел место утром 22 марта. Девушка почувствовала себя плохо, находясь в салоне пассажирского автобуса №20. Она просила пассажиров уступить ей место, но никто на просьбу не откликнулся.
Однако в салоне поднялся шум, люди стали громко говорить, что человеку стало плохо. Это услышал водитель, который остановил автобус между остановками Кондитерская фабрика и Формула М2.
"Высадив пассажирку, водитель уехал, не вызвав бригаду "скорой помощи", — указывают в СКР.
В рамках доследственной проверки будут выяснены обстоятельства случившегося и вынесено правовое решение.
Комментарии
я так понимаю ее беременности было не больше двух часов? ей сплохело от духоты, она вышла что надо было сделать то? всем автобусом изменить маршрут и ехать в больницу ?
все люди взрослые. какая скорая?
а зачем ей надо было место в духоте? подошла- открыла окно если укачало- нафег водителю потом блевоту убирать?
отмазалась за опоздание на работу
23.03.2017 11:08 обезъяна
какой же надо быть чтобы такое писать. вы человек?
а зачем ей надо было место в духоте? подошла- открыла окно если укачало- нафег водителю потом блевоту убирать?
Как в толкучке куда то можно было подойти? И не укачало её, а давление упало, сесть, а лучше лечь бы ей. Но в транспорте можно только присесть, вот и попросили уступить место.
а зачем ей надо было место в духоте? подошла- открыла окно
какое окно открыла? вы в автобусах хоть раз ездили? вы же нелюди просто
какой же надо быть чтобы такое писать. вы человек?
Она обезьяна, она всегда такая. Её цель - потроллить и тема топика не важна.
абсолютные аморальные существа здесь пишут
подошла- открыла окно
ее б за такое выпнули из автобуса ,и отматюгали вслед
вы же нелюди просто
Они все очень успешные люди, к 25 и образование верхнее у них, и работа высокооплачиваемая, и квартиры трёхкомнатные в элитном районе, они многое могут себе позволить, в том числе и детей. Но всё это только на словах в интернете.
Она обезьяна, она всегда такая. Её цель - потроллить и тема топика не важна.
ну раз обезьяна то понятно, но минус к карме сделала
я так понимаю ее беременности было не больше двух часов?
так то в первом триместре самая жесть
подошла- открыла окно
ее б за такое выпнули из автобуса ,и отматюгали вслед
в наших автобусах окна не открываются. при мне было плохо нескольким людям в автобусах, а автобус битком набит
с водителем и кондуктором понятно, а вот не уступивший место какую понесет ответственность?
в наших автобусах окна не открываются --- в наших то как раз открываются, вот в импортных нет в ПАЗике кстати даже летом не жарко, но картерными газами воняет сильно и зимой и летом
Они все очень успешные люди, к 25 и образование верхнее у них, и работа высокооплачиваемая, и квартиры трёхкомнатные в элитном районе, они многое могут себе позволить, в том числе и детей. Но всё это только на словах в интернете.
закон бумеранга есть. потом поймут что к чему
в наших автобусах окна не открываются люки есть))
в наших автобусах в плюс сорок ничего открыть нельзя,сразу все болезные,их продують
в наших автобусах окна не открываются --- в наших то как раз открываются, вот в импортных нет в ПАЗике кстати даже летом не жарко, но картерными газами воняет сильно и зимой и летом
по 20-ке импортные ходят, там ничего не открывается. люди едут в плохих условиях
11:22, люка недостаточно. в автобусах кондиционеры должны быть, раз окна не открываются
в наших автобусах в плюс сорок ничего открыть нельзя,сразу все болезные,их продують
кроме люка сверху открыть нечего. но люк особой прохлады не добавляет.
как будто первый год автобусы на линию вышли... переживем и это лето
- гость - 23 марта 2017 г. 11:25
11:22, люка недостаточно. в автобусах кондиционеры должны быть, раз окна не открываются
так они таки есть в импортных автобусах, только их не включают, так как это увеличивает расход соляры капитализмЪ
толпа стоит в автобусе, окна занавешены штоками, остановок никто не объявляет. а для чего и почему повысили плату за проезд? просто так?
так они таки есть в импортных автобусах, только их не включают, так как это увеличивает расход соляры капитализмЪ --- может они еще и фреоном заправлены?)))
остановок никто не объявляет --- конечно никто из людей не объявляет. это автоинформатор делает, причем везде. не объявляют только в газелях, но это уже другая история (с)
Прям беда.основная масса коментаторов упыри.
но люк особой прохлады не добавляет
да,но плохеет часто из-за отсутствия свежего воздуха. сколько раз по весне приходилось ездить в газельке,от духоты все окна запотевшие,стоишь поближе к двери,чтобы на остановке хоть воздуха вдохнуть,как рыба. а приоткроешь окно,близстоящие бабы начинаю шиепть и закрывать,им холодно
23.03.2017 11:32 гость!!а я бабкам на это отвечаю теплей одевайтесь!!))и открываю))пусть шипят
Так, может, надо заставить перевозчиков ставить кондиционеры, если они положены в автобусе?
Игорь, упырь это который любит холод и темноту?
- гость - 23 марта 2017 г. 11:34 Так, может, надо заставить перевозчиков ставить кондиционеры, если они положены в автобусе? --- вот так точно продует нафиг)
конечно никто из людей не объявляет. это автоинформатор делает, причем везде. не объявляют только в газелях, но это уже другая история (с)
не в газелях, в автобусах перестали объявлять остановки
для чего и почему повысили плату за проезд? просто так?
не просто так, а для увеличения прибыли)
Я чего-то не догоняю, закон такой есть, что нельзя высаживать не заплативших за проезд беременных женщин(детей, старух, дедов, маломощных и прочее)? У нас государство (Митька и Путька)очень хитрые. Денег мы вам не даем на перевозку (по списку), а если высадите - "осудим!"
Митя сделает очень надутае лицо и будет "втирать" о морале,,,,
не в газелях, в автобусах перестали объявлять остановки
371-617, 237-03-00 - и перевозчик получит по шапке
Меня в автобусах беременную костерили, я в 23 на 16 выглядела, агаааа, вот молодёжь, в такие-то годы... И с ребёнком нигде не пропускали без очереди, мол, взяла чужого ребёнка и лезешь с ним. Причём, это всё женщины среднего возраста, иногда и мужики. Я теперь всегда в очередях за беременных и с малышами заступаюсь и пропускаю, и теперь костерят меня за это. Чувство, будто некоторые сразу родились старыми, злыми, никогда не имели детей и нет внуков. А мужики так это вообще что-то не понятное, на лицах так и светится "хочу поскандалить"
- гость - 23 марта 2017 г. 11:43 не в газелях, в автобусах перестали объявлять остановки 371-617, 237-03-00 - и перевозчик получит по шапке --- так можно оговорить перевозчика, а какие будут доказательства?
А мужики так это вообще что-то не понятное, на лицах так и светится "хочу поскандалить"
это от пива,в баб превращаются
23.03.2017 11:20 - гость - с водителем и кондуктором понятно, а вот не уступивший место какую понесет ответственность? ___________________________ НИКАКОЙ, капитализм, никто никому ничего не должен, все "вам" должны, но это через суд
- гость - 23 марта 2017 г. 11:49 23.03.2017 11:20 - гость - с водителем и кондуктором понятно, а вот не уступивший место какую понесет ответственность? ___________________________ НИКАКОЙ, капитализм, никто никому ничего не должен, все "вам" должны, но это через суд --- ффууух Вы меня успокоили
так можно оговорить перевозчика, а какие будут доказательства?
Если вам нечем заняться и вы не совсем в адеквате, то конечно оговаривайте.
кондиционер так-то воздух свежим не делает, он "тока" охлаждает особо "жарких", учите мат.часть. А вот приточно-вытяжная вентиляция с элементами рекуперации воздуха как раз то, что надо, а уж потом кондюк.
о, допроситесь, поставят вам в автобусы в обязательном порядке нанофильтры какой-нибудь московской фирмы стоимостью от 1млн рублей
"Чувство, будто некоторые сразу родились старыми, злыми, никогда не имели детей и нет внуков"
Уступают-то в основном как раз "женщины среднего возраста, иногда и мужики". А молодежь, особенно девушки, сидят , уткнувшись в смартфоны и заткнув уши наушниками, при этом ничего и никого вокруг не видя.А потом, когда ИМ не уступают место, начинаются возмущения.
P.S. Беременную жалко, но что-то кажется, что в данном случае в рассказе преувеличение, что НИКТО не уступил место. Стало плохо-она и вышла на воздух.
- гость - 23 марта 2017 г. 11:53 так можно оговорить перевозчика, а какие будут доказательства? Если вам нечем заняться и вы не совсем в адеквате, то конечно оговаривайте --- ну я езжу на автобусе, всегда объявляют а у кого-то "никогда не объявляют", вот и сомневаюсь в достоверности
сегодня вот женщина нажала на кнопочку "остановка по требованию" уже после того как автобус поравнялся в этой остановкой. вышла недовольная