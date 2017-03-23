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История с высаженной из автобуса беременной жительницей Барнаула, которой не уступили место в салоне, когда ей стало плохо, получила продолжение — краевое управление Следственного комитета начало проверку по данному факту.

Напомним, что инцидент имел место утром 22 марта. Девушка почувствовала себя плохо, находясь в салоне пассажирского автобуса №20. Она просила пассажиров уступить ей место, но никто на просьбу не откликнулся.

Однако в салоне поднялся шум, люди стали громко говорить, что человеку стало плохо. Это услышал водитель, который остановил автобус между остановками Кондитерская фабрика и Формула М2.

"Высадив пассажирку, водитель уехал, не вызвав бригаду "скорой помощи", — указывают в СКР.

В рамках доследственной проверки будут выяснены обстоятельства случившегося и вынесено правовое решение.