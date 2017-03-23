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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что РФ может полностью прекратить поставлять пшеницу, кукурузу, бобовые, рис и другую продукцию в Турцию. Об этом пишет "ТАСС".

Такой шаг со стороны России может последовать после того, как Турция 15 марта исключила нашу страну из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Минсельхоз РФ считает эти меры "давлением" и отвергает такой способ возвращения на рынок РФ запрещенной турецкой продукции.

Между тем, Турция является самым крупным после Египта импортером российского зерна.

Больше года назад Россия запретила Турции ввозить в страну целый ряд продуктов. Речь идет об апельсинах, мандаринах, винограде, яблоках, грушах, абрикосах, персиках и нектаринах, сливах, землянике и клубнике.