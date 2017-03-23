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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что РФ может полностью прекратить поставлять пшеницу, кукурузу, бобовые, рис и другую продукцию в Турцию. Об этом пишет "ТАСС".
Такой шаг со стороны России может последовать после того, как Турция 15 марта исключила нашу страну из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Минсельхоз РФ считает эти меры "давлением" и отвергает такой способ возвращения на рынок РФ запрещенной турецкой продукции.
Между тем, Турция является самым крупным после Египта импортером российского зерна.
Больше года назад Россия запретила Турции ввозить в страну целый ряд продуктов. Речь идет об апельсинах, мандаринах, винограде, яблоках, грушах, абрикосах, персиках и нектаринах, сливах, землянике и клубнике.
Комментарии
Во первых не Россия может прекратить , а Турецкая сторона отказалась от продукции с/х из России введя заградительные пошлины на уровне 130% на пшеницу, подсолнечник, подсолнечные шрота и кукурузу в отместку за то, что Россия запретила импорт турецких помидоров, после того, как Эрдоган воткнул нож в спину Воланду. В последствии Эрдоган нож из спины вытащил и если верить Воланду, даже рану зализал, в следствии чего, Воланд его простил, но импорт помидоров не открыл. Есть мнение, что запрет импорта помидоров связан с тем, что Ткачев под шумок, используя административный ресурс, прибрал к рукам ряд тепличных комплексов и на уровне министерства лоббирует интересы своего личного бизнеса. Зерновой бизнес Ткачева при этом не страдает, т.к. поставки его зерна на Турцию завязаны незначительно, в основном это Египет. Страдает при этом зерновой и масличный бизнес людей, не обремененных властью…
В корень зришь! Бояре дерутся - у холопов чубы трещат.
Соглашусь с Diver
Это что же, сашка ткачёв встал на пути у россиянско-турецкой дружбы?