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Сотрудник полиции в Бийском районе при задержании угонщика автомобиля выстрелил в его ногу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

ЧП произошло в селе Стан-Бехтемир Бийского района. Выехавшим на перехват сотрудникам ДПС подозреваемый оказал сопротивление и попытался скрыться. Тогда началось преследование. Сначала сотрудник правоохранительных органов выстрелил в воздух, но убегающий злоумышленник не остановился, тогда сотрудник ДПС произвёл выстрел в ногу подозреваемого.

Известно, что угонщик был пьян, ранее он уже был судим. По факту применения оружия проводится проверка.