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Сотрудник полиции в Бийском районе при задержании угонщика автомобиля выстрелил в его ногу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
ЧП произошло в селе Стан-Бехтемир Бийского района. Выехавшим на перехват сотрудникам ДПС подозреваемый оказал сопротивление и попытался скрыться. Тогда началось преследование. Сначала сотрудник правоохранительных органов выстрелил в воздух, но убегающий злоумышленник не остановился, тогда сотрудник ДПС произвёл выстрел в ногу подозреваемого.
Известно, что угонщик был пьян, ранее он уже был судим. По факту применения оружия проводится проверка.
Комментарии
Молодец!
Не выстрелил в ногу, а попал в ногу. Я полагаю, что так правильнее.
....Ну все теперь в прокуратуру будет ходить как на работу, и если не посадят, в следующий раз отпустит с миром угонщика...
ЧП произошло селе Стан-Бехтемир Бийского района. Какое это ЧП? Вот если бы он его после этого изнасиловал как на западе то это не нормально, а так обычная работа
Что за законы у нас?! Оказал сопротивление... пытался скрыться... Пендосы при одном только пуке завалили бы его! А мы все нянчимся!
у пендосов другие реалии, все со стволами. нет времени няньчится, могут завалить. У нас ситуация куда как получше.