Фото: Amic.ru

Арендатор сменился в барнаульском парке "Изумрудный", вокруг которого длительное время кипели нешуточные страсти.

Так, известный предприниматель Павел Тулин сообщил порталу Amic.ru, что компания "Парк культуры и отдыха Октябрьский", которой он руководит, более не является арендатором парка.

"Эту информацию я подтверждаю, но в целом ситуацию я пока не комментирую", — сказал собеседник.

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Новым же арендатором парка стала компания "Лидер". Какую деятельность начнет вести на территории "Изумрудного" данное юрлицо, пока не ясно.

Напомним, что парк уже давно стал сосредоточением конфликта городских властей и прежнего арендатора. При этом, вся эта ситуация не шла на пользу благоустройству данной территории.