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Часовня, в которой каждый год в Великую субботу сходит благодатный огонь, открылась после девятимесячной реставрации в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

В Иерусалиме прошло торжественное открытие по этому случаю. На мероприятии присутствовали представители христианских конфессий, между которыми разделен храм, а также премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Отметим, что впервые за 200 лет здание подверглось реставрации. В ходе ремонтных работ специалисты убрали металлический каркас, окружавший строение, а также очистили от копоти стены Кувуклии.

Каждый год перед православной Пасхой к Храму съезжают верующие туристы со всего света.

В этом году православную Пасху будут отмечать 16 апреля.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира, гробница в скале; эта гробница признана Историческими церквями местом, где, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребён после распятия и на третий день воскрес. Гробница является главным алтарём Храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

