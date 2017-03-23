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Барнаульский таксист отправился в колонию за любовь к пьяной езде

, ИА "Амител"
Мужчине предстоит провести в поселении полгода

Фото: top55.info

Барнаульский таксист отправился в колонию-поселение за любовь сесть за руль в нетрезвом виде.

Как сообщили порталу Amic.ru в судебном участке № 5 Железнодорожного района краевой столицы, установлено, что мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности и имел две судимости за управление автомобилем в состоянии опьянения.

За нарушение закона он был приговорен к обязательным работам. Однако своих взглядов на правила вождения он не изменил и буквально через несколько дней после вступления в законную силу последнего приговора выпил пива в кафе.

После этого он вновь сел за руль и совершил ДТП. В итоге суд назначил ему наказание в виде полугода лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчина лишен водительских прав на два года 10 месяцев.

Адвокат таксиста пытался оспорить приговор, но жалоба на суровость назначенного наказания была оставлена без удовлетворения.

Более того, во время рассмотрения дела было установлено, что в отношении подсудимого расследуется еще одно уголовное дело по этому же факту.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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