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Российские телеканалы отказались от трансляции песенного конкурса "Евровидение-2017", который в этом году будет проходить на Украине, пишет Вести.Ru.

Такой шаг обусловлен запретом на въезд в страну певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на этом музыкальном конкурсе.

Ранее СМИ писали, что Самойлова в следующем году сможет представить Россию на "Евровидении -2018" вне зависимости от страны, где конкурс будет проходить.

Между тем, издание "Газета.ру" пишет, что возможность отмены трансляции на телевидении еще не обсуждали. Такие данные издание пишет со ссылкой на свои источники.