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Новости

СМИ: российские каналы намерены отказаться от трансляции "Евровидения-2017"

, ИА "Амител"
Ранее стало известно, что Юлию Самойлову не пустят на Украину для участия в конкурсе

Фото: ukranews.com

Российские телеканалы отказались от трансляции песенного конкурса "Евровидение-2017", который в этом году будет проходить на Украине, пишет Вести.Ru.

Такой шаг обусловлен запретом на въезд в страну певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на этом музыкальном конкурсе.

Ранее СМИ писали, что Самойлова в следующем году сможет представить Россию на "Евровидении -2018" вне зависимости от страны, где конкурс будет проходить.

Между тем,  издание "Газета.ру" пишет, что возможность отмены трансляции на телевидении еще не обсуждали. Такие данные издание пишет со ссылкой на свои источники.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.03.2017 13:29
- гость -

первый всё покажет. позора же для страны мало

0  0
23.03.2017 13:30
- гость -

Прям мысли мои прочитали, я только подумал, я с нашим участием эту хрень не смотрел, а сейчас задумался, кому в России она без российского участия нужна? Кто сильно захочет в интернете найдет. Но вот платить за трансляцию этой чуши точно не надо. Ведь российский интерес потерян

0  0
23.03.2017 13:31
- гость -

а мне интересно вот Эрнст, весь из себя кэвэнщик, такая тонкая натура художника, а что канал то такой что его включить невозможно?

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23.03.2017 13:32
- гость -

а сейчас задумался, кому в России она без российского участия нужна?

да она и с участием не особо нужна была

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